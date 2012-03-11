آموزش اصلاح الگوی مصرف را از سنین کودکی آغاز کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در مراسمی با حضور کیومرث دانشجو مدیرعامل شرکت آب منطقه دایذقزوین، جعفر حبیبی مدیرکل آموزش و پرورش استان، محمود درگاهی رئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی استانداری، کارشناسان و مشاور تخصصی، طرح داناب در قزوین کلید خورد.

محمود درگاهی در مراسم آغاز اجرای طرح داناب که ظهر یکشنبه در سالن کنفرانس شرکت آب منطقه ای قزوین برگزار شد اظهارداشت: برای فرهنگ سازی باید سنین کودکی و نوجوانی مورد توجه قرار گیرید زیرا در این مقطع می توان زیربنایی عمل کرد و سالهای آینده از این کودکان وجوانان برای تاثیرگذاری در جانعه بهره برد.

وی افزود: با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی باید بتوانیم دیدگاه جدیدی در میان آینده سازان کشور ایجاد کنیم تا دانش آموزان به سرنوشت آینده خود در بخشهای مختلف حساس شوند.

درگاهی بیان کرد: کاهش منابع‌ابی و آلودگی آنها را می توانیم با روش های کاربردی به دانش آموزان منتقل کنیم اما توجه به روش های الگویی و بازدهی میدانی ضروری است.

رئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین اظهارامیدواری کرد با رفع مشکلات وواقص احتمالی طرح داناب بویژه تجربه سایر استانها بتوان این طرح را با موفقیت و تاثیرگذاری بیشتری در مدارس راهنمایی استان قزوین اجرا کرد.

در این جلسه مرتضی کرامت کارشناس طرح نیز گزارش از نحوه اجرای طرح داناب در شرکت آب منطقه ای قزوین ارائه کرد.

همچنین بیتا باقرزاده مشاور طرح داناب و نماینده جهاد دانشگاهی استان در این طرح گفت: با شناسایی 315 مدرسه راهنمایی در استان و با هماهنگی آموزش و پرورش این مدارس به 14 منطقه تبدیل شده و با انتخاب نمایندگان رابط سوالات پیش آزمون در بین دانش آموزان 290 مدرسه توزیع خواهد شد.

وی افزود: پنج هفته برای توجیه معلمان پیش بینی شده و مرحله اول طرح تا 15 خرداد ماه سال 91 به پایان می رسد.



