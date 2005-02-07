برنامه مسابقات تيم ملي كشتي فرنگي تونس در ايران اعلام شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" تيم تونس روز دوشنبه ديدار دوستانه اي با تيم كشتي لاهيجان خواهد داشت، اين تيم روز سه شنبه از استان گيلان عازم اردبيل خواهد شد و چهارشنبه با تيم منتخب كشتي فرنگي اردبيل ديدار خواهد كرد، ملي پوشان تونسي روز جمعه مقابل فرنگي كاران تيم آذربايجان شرقي صف آرايي خواهند كرد.

فرنگي كاران تونس پس از اين رويارويي روز يكشنبه هفته آتي با تيم منتخب استان قم مصاف خواهند كرد. قهرمان قاره آفريقا دوشنبه آخرين ديدار خود را با تيم منتخب فرنگي تهران برگزار خواهد كرد و روز سه شنبه به كشور تونس باز خواهد گشت.