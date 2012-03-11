حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مهمترین برنامه وزارت آموزش و پرورش برای استان تهران اظهار داشت: امروز نوید و وعده ای خوشحال کننده برای شهروندان استان البرز داریم.
وی گفت: بزرگترین خدمتگزاری به مردم این استان توسعه زیرساختهای فرهنگی است و این امر در اولویت برنامه ها در این سفر قرار دارد.
حاجی بابایی با بیان اینکه استان البرز جایگاهی ویژه ای در کشور دارد، تصریح کرد: البرز در حوزه های گوناگون سیاسی و اجتماعی، و... دارای ظرفیت های ویژه است .
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه البرز دارای فضایی مطلوب به منظور فعالیتهای مختلف است، تصریح کرد: تاکنون اقدامات زیادی در این استان صورت گرفته اما در حوزه آموزشی و فرهنگی نیازمند کارهایی اساسی و زیرساختی است.
وی با اشاره به کمبودهای فرهنگی و آموزشی در این استان گفت: ساخت استخرهای شنا، آموزشگاههای متنوع و افزایش زیرساختهای تقویتی برای توسعه این استان ضروری است.
حاجی بابایی تصریح کرد: برای قرار گرفتن البرز در میان استانهای طراز اول کشور باید توسعه زیرساختهای تقویتی در دستور کار قرار گیرد.
وی با خوب توصیف کردن اقدامات وزارت آموزش و پرورش در استان البرز اظهار داشت: این وزارتخانه اولین وزارتخانه ای بود که نسبت به تاسیس اداره کل در این استان نوپا اقدام کرد و این امر از اهتمام ویژه وزارتخانه برای توسعه و گسترش آموزش و فرهنگ در استان البرز نشان دارد.
حاجی بابایی در گفتگو با مهر:
زیرساختهای آموزشی و فرهنگی در استان البرز توسعه می یابد
ساوجبلاغ – خبرگزاری مهر: وزیر آموزش و پرورش از اهتمام برای توسعه زیرساختهای آموزشی استان البرز به عنوان وعده ای خوشحال کننده برای شهروندان این استان خبر داد.
حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مهمترین برنامه وزارت آموزش و پرورش برای استان تهران اظهار داشت: امروز نوید و وعده ای خوشحال کننده برای شهروندان استان البرز داریم.
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