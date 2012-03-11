زیرساختهای آموزشی و فرهنگی در استان البرز توسعه می یابد

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مهمترین برنامه وزارت آموزش و پرورش برای استان تهران اظهار داشت: امروز نوید و وعده ای خوشحال کننده برای شهروندان استان البرز داریم.



وی گفت: بزرگترین خدمتگزاری به مردم این استان توسعه زیرساختهای فرهنگی است و این امر در اولویت برنامه ها در این سفر قرار دارد.



حاجی بابایی با بیان اینکه استان البرز جایگاهی ویژه ای در کشور دارد، تصریح کرد: البرز در حوزه های گوناگون سیاسی و اجتماعی، و... دارای ظرفیت های ویژه است .



وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه البرز دارای فضایی مطلوب به منظور فعالیتهای مختلف است، تصریح کرد: تاکنون اقدامات زیادی در این استان صورت گرفته اما در حوزه آموزشی و فرهنگی نیازمند کارهایی اساسی و زیرساختی است.



وی با اشاره به کمبودهای فرهنگی و آموزشی در این استان گفت: ساخت استخرهای شنا، آموزشگاههای متنوع و افزایش زیرساختهای تقویتی برای توسعه این استان ضروری است.



حاجی بابایی تصریح کرد: برای قرار گرفتن البرز در میان استانهای طراز اول کشور باید توسعه زیرساختهای تقویتی در دستور کار قرار گیرد.



وی با خوب توصیف کردن اقدامات وزارت آموزش و پرورش در استان البرز اظهار داشت: این وزارتخانه اولین وزارتخانه ای بود که نسبت به تاسیس اداره کل در این استان نوپا اقدام کرد و این امر از اهتمام ویژه وزارتخانه برای توسعه و گسترش آموزش و فرهنگ در استان البرز نشان دارد.

