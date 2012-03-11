تصویربرداری فیلم تلویزیونی "پرواز" به نیمه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تله فیلم "پرواز" محصول گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما نوشته مهدیکیا است و سیاوش خیرابی و خاطره حاتمی نقشهای اصلی آن را ایفا میکنند.
محمد حمزهای کارگردان درباره این فیلم گفت: داستان این فیلم درباره زوج جوانی است که بلند پروازیهای مرد باعث اتفاقاتی میشود که رگههایی از طنز دارد و یک فیلم با موضوع اجتماعی مناسب برای ایام نوروز است.
وی ادامه داد: فیلم لوکیشنهای متعددی دارد و بخش اعظم کار در شلوغی خیابانها ضبط شدهاست وهمین امر به تنوع بصری فیلم افزوده است.
حمزهای در ادامه از تدوین و صداگذاری و ساخت موسیقی فیلم به طور هم زمان خبر داده و گفت: انتخاب بازیگران در این فیلم متناسب با نقشها صورت گرفته و بخصوص نقش سیاوش خیرابی کاملا متفاوت از سایر آثار این بازیگر است.
این کارگردان که پیشتر بهعنوان بازیگر، برنامهریز و دستیار کارگردان در سینما و تلویزیون فعالیت داشته است و قبل از "پرواز" اولین فیلم بلند خود با نام "خراش" را کارگردانی کردهاست. وی از ساخت اولین فیلم سینماییاش در سال جدید خبر داد.
تصویربرداری فیلم تلویزیونی "پرواز" در خیابان کریمخان تهران ادامه دارد.
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