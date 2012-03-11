مازندران دروازه ورود غرب آسیا به بازارهای حاشیه خزر و CIS است

مرتضی هاشم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مازندران با داربودن ظرفیتهای فراوان در بخشهای کشاورزی و گردشگری و نزدیکی به کشورهای آسیای میانه، می تواند محل مناسبی و امنی برای سرمایه گذاری کشورهای همسایه در این استان باشد.

وی افزود: مازندران در تولید برنج، مرغ و کیوی در کشور رتبه نخست را دارد و فعالیت بیش از سه هزار واحد صنعتی دارای پروانه، نشان ازجایگاه مهم اقتصادی این استان در آمل است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، به وجود توانمندیهای این استان در استخراخ ذخایرمعدنی اشاره کرد و گفت: هم اکنون مازندران در تولید فلورین، ذغال سنگ و پوکه معدن رتبه نخست کشور و ذغال سنگ رتبه دوم را دارد.

هاشم‌ پور ادامه داد: با توجه به ظرفیتهای موجود در مازندران، این استان آمادگی دارد تا روابط تجاری و اقتصادی خود را با کشورهای همسایه ازجمله کشور عراق توسعه دهد.

وی اضافه کرد: فعالان اقتصادی مازندران علاقه مندی زیادی به بازاریابی فروش محصولات تولیدی شان درکشورهای همسایه هستند و ازتوسعه روابط با این کشورها در سطح وسیع تر استقبال می کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران یادآورشد: مازندران در بخش تولید آبزیان پرورشی با تولید سالانه بیش از80هزار تن نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی استان دارد.

وی بیان داشت: امسال حدود چهار هزار تن محصولات شیلاتی مازندران به استان کردستان عراق صادر شد.