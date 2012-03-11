پساب پالایشگاه اصفهان استاندارد شد

اسماعیل ناظم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پروژه استفاده از سیستم NFT برای اصلاح بهتر کیفیت پساب و کاهش روغن استخر ۸ پالایشگاه اصفهان در حال اجراست.
وی افزود: استفاده از پساب خروجی پالایشگاه، با در نظر گرفتن استانداردها و ملاحظات زیست محیطی برای آبیاری فضای سبز، ضمن آنکه بهترین روش برای دفع مطلوب فاضلاب به شمار میرود، در افزایش راندمان منابع آب در دسترس منطقه بسیار موثر است.
رئیس پژوهش و فناوری شرکت پالایش نفت اصفهان اهداف اصلی این تحقیق را یافتن بهترین ترکیب برای حذف روغن و یافتن بهترین ترکیب برای حذف عناصر دیگر دانست و گفت: مقایسه دو بستر چیپس چوب و زئولیت در حذف روغن و عناصر دیگر و مشخص شدن این نکته که چه مقدار گیاه میتواند در جذب آلودگی موثر باشد از دیگر هدفهای پروژه است.
وی ادامه داد: پالایشگاه اصفهان به عنوان یک پالایشگاه پیشرو در صنعت پالایش ایران، طی ارائه یک پیشنهاد از سوی همکاران، برای دفع اصولی پسماند جامد لجنهای نفتی، با مجتمع فناوریهای نوین فدک از واحدهای فناوری مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، قراردادی منعقد کردهکه در این ارتباط راهکار استفاده از لجنهای نفتی در صنعت سیمان به مرحله اجرا رسیده و با نهادینه شدن این موضوع در صنایع سیمان کشور، مشکل لجنهای نفتی شرکتهای پالایش وپخش به طور کامل رفع شد.
ناظم با اشاره به اینکه یکی از مسائل موجود در صنایع نفت، مشکل وجود لجنهای حاوی فلزات سنگین و ترکیبات نفتی در مراحل مختلف فرآیند بوده و آن را به یک معضل جدی زیست محیطی تبدیل کرده، افزود: روش استفاده از لجنهای نفتی درفرآیند تولید سیمان، یکی از بهترین راه حلها برای این مشکل است.
وی بیان داشت: این واحد فناوری با همکاری کارخانه سیمان سپاهان، برای نخستین بار درسطح کشورهای منطقه، استفاده از لجنهای نفتی را در فرآیند تولید سیمان به اجرای صنعتی رسانده است.
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