نقش همیاران پلیس در کاهش تصادف رانندگی در کردستان موثر بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عارف قادرزاده ظهر یکشنبه در همایش آماده باش همیاران پلیس استان کردستان اظهار داشت: اولین سال در اجرای این طرح دغدغه های مطرح شده بی نظم کردن دانش آموزان و رویاروی آنها با خانواده ها بود که با اجرای چند ساله این طرح بی مورد بودن این دغدغه ثابت و موفق عمل کردن طرح در خانواده و ایجاد نظم دهی در جامعه به اثبات رسید.

وی با بیان اینکه درک بالای دانش آموزان بهترین پاسخ در رد این ادعا و کاهش آمار تصادفات نتیجه همکاری موفق دانش آموزان با نیروهای پلیس است، افزود: در تمام اقشار جامعه و در بحث اجرا و احترام به قوانین همیاران پلیس دخیل بوده اند و در این راستا نقش مهمی را بر عهده داشتند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان تذکر دادن از سوی همیاران پلیس را در کاهش غفلت و سهل انگاری به وجود آمده در تصادفات درون شهری موثر دانست و گفت: امنیت در خانواده و احترام به قوانین در محیط کوچک و مناسب خانواده موجب برقراری امنیت در کشور می شود.

قادرزاده با بیان اینکه وظیفه همیاران پلیس علاوه بر تذکر به والدین و حفظ امنیت جاده اجرا و رعایت برخی قوانین از سوی خود همیاران در کاهش تلفات درون شهری مناسب است، یادآور شد: بازی نکردن در خیابان، عبور از گذر و زیرگذرهای درون شهری، برهم نزدن تمرکز راننده و حرف نزدن با والدین در حین رانندگی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در ارتقاء فرهنگ ترافیک و کاهش تصادفات الزامی است.

در پایان به صورت نمادین به چند دانش آموز کارت همیار پلیس و کتاب قانون شامل قوانین و مصوبات لازم راهنمایی و رانندگی به دانش آموزان داده شد.