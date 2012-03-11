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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۴

قادرزاده:

نقش همیاران پلیس در کاهش تصادف رانندگی در کردستان موثر بود

نقش همیاران پلیس در کاهش تصادف رانندگی در کردستان موثر بود

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان با بیان اینکه طرح همیاران پلیس موفق ترین طرح اجرایی در مدارس کشور است، گفت: همیاران پلیس در کاهش آمار تصادفات جاده ای در کردستان موثر بوده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عارف قادرزاده ظهر یکشنبه در همایش آماده باش همیاران پلیس استان کردستان اظهار داشت: اولین سال در اجرای این طرح دغدغه های مطرح شده بی نظم کردن دانش آموزان و رویاروی آنها با خانواده ها بود که با اجرای چند ساله این طرح بی مورد بودن این دغدغه ثابت و موفق عمل کردن طرح در خانواده و ایجاد نظم دهی در جامعه به اثبات رسید.

وی با بیان اینکه درک بالای دانش آموزان بهترین پاسخ در رد این ادعا و کاهش آمار تصادفات نتیجه همکاری موفق دانش آموزان با نیروهای پلیس است، افزود: در تمام اقشار جامعه و در بحث اجرا و احترام به قوانین همیاران پلیس دخیل بوده اند و در این راستا نقش مهمی را بر عهده داشتند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان تذکر دادن از سوی همیاران پلیس را در کاهش غفلت و سهل انگاری به وجود آمده در تصادفات درون شهری موثر دانست و گفت: امنیت در خانواده و احترام به قوانین در محیط کوچک و مناسب خانواده موجب برقراری امنیت در کشور می شود.

قادرزاده با بیان اینکه وظیفه همیاران پلیس علاوه بر تذکر به والدین و حفظ امنیت جاده اجرا و رعایت برخی قوانین از سوی خود همیاران در کاهش تلفات درون شهری مناسب است، یادآور شد: بازی نکردن در خیابان، عبور از گذر و زیرگذرهای درون شهری، برهم نزدن تمرکز راننده و حرف نزدن با والدین در حین رانندگی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در ارتقاء فرهنگ ترافیک و کاهش تصادفات الزامی است.

در پایان به صورت نمادین به چند دانش آموز کارت همیار پلیس و کتاب قانون شامل قوانین و مصوبات لازم راهنمایی و رانندگی به دانش آموزان داده شد.

کد مطلب 1557309

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