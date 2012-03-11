ایجاد خسارت به منابع طبیعی مغایر با سنت اسلام است

حجت الاسلام یدالله تقوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه وارد کردن خسارت به منابع طبیعی مغایر با سنت اسلام است، افزود: متاسفانه با وجود تاکیدات بسیار و سفارش هایی که در اسلام بر ضرورت حفظ و نگهداری از درختان شده، ولی شاهد برخی ناملایمات با فضای سبز هستیم.

وی اظهار داشت: قطع درختان به بهانه ساختن برج، راه و نابودی جنگل ها برای استفاده بی رویه از چوب آن باعث وارد آمدن خسارتهای بسیار زیادی به منابع طبیعی می شود که این مسئله با سنت و آداب اسلامی مغایرت دارد.

حجت الاسلام تقوی نیا گفت: کاشت درخت و نگهداری آن جدای از برکات اقتصادی، آثار معنوی نیز دارد.

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان سمنان اظهار داشت: تصفیه هوا، جذب باران، جلوگیری از بروز سیل، حرکت شن زارها، حفظ و دوام خاک و همچنین بهره های اقتصادی بسیاری مانند استفاده از چوب درخت در صنایع مختلف از آثار و فوائد درخت است.

حجت الاسلام تقوی نیا ضعف در فرهنگ سازی حفاظت از منابع طبیعی را موجب کم اهمیت جلوه دادن آن بین مردم عنوان کرد و افزود: چاره اندیشی برای تامین نیازهای امروز مردم به منابع طبیعی ضروری است.

وی ضمن تاکید بر اینکه، مدیریت منابع طبیعی به معنی ممانعت بهره برداری از آن نیست، گفت: این بهره برداری باید متناسب با ظرفیتهای موجود است.