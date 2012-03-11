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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۳

در مسابقات قهرمانی آسیا؛

تیم ملی فوتسال ایران با کره‌جنوبی، استرالیا و قطر هم‌گروه شد

تیم ملی فوتسال ایران با کره‌جنوبی، استرالیا و قطر هم‌گروه شد

مراسم قرعه کشی رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا پیش از ظهر امروز یکشنبه در امارات برگزار شد که طی آن تیم ملی کشورمان هم‌گروه‌های خود را شناخت.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری مراسم قرعه کشی دوازدهمین دوره رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا در دبی تیم ملی کشورمان در گروه C این رقابت‌ها با تیم‌های کره جنوبی، قطر و استرالیا هم‌گروه شد. گروهبندی این مسابقات به شرح زیر است:
گروه A: امارات، تایلند، قرقیزستان و ترکمنستان
گروه B: ژاپن، چین تایپه، تاجیکستان و لبنان
گروه C: ایران، استرالیا، قطر و کره جنوبی
گروه D: ازبکستان، اندونزی، چین و کویت

دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا از 12 تا 19 خردادماه سال جاری به میزبانی امارات برگزار می‌شود.

تیم ملی فوتسال کشورمان در 11 دوره اخیر مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا به 10 عنوان قهرمانی دست یافته و تنها یک بار جام قهرمانی را به تیم ژاپن داده است.

کد مطلب 1557311

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