به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری مراسم قرعه کشی دوازدهمین دوره رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا در دبی تیم ملی کشورمان در گروه C این رقابت‌ها با تیم‌های کره جنوبی، قطر و استرالیا هم‌گروه شد. گروهبندی این مسابقات به شرح زیر است:

گروه A: امارات، تایلند، قرقیزستان و ترکمنستان

گروه B: ژاپن، چین تایپه، تاجیکستان و لبنان

گروه C: ایران، استرالیا، قطر و کره جنوبی

گروه D: ازبکستان، اندونزی، چین و کویت

دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا از 12 تا 19 خردادماه سال جاری به میزبانی امارات برگزار می‌شود.

تیم ملی فوتسال کشورمان در 11 دوره اخیر مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا به 10 عنوان قهرمانی دست یافته و تنها یک بار جام قهرمانی را به تیم ژاپن داده است.