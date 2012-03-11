به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس‌آنجلس‌تایمز، ژن ژیروی فرانسوی مشهور به «موبیو» کاریکاتوریست رمان‌های علمی تخیلی بر اثر ابتلا به سرطان در سن 73 سالگی درگذشت.

وی در تبدیل داستان‌های علمی ـ تخیلی به کاریکاتور استاد بود و مرد شماره یک این هنر منحصربه فرد در فرانسه به شمار می‌رفت.

ژیرو در تاریخ 8 می 1938 در «نوژن سور مارن» نزدیک پاریس به دنیا آمد.

وی حرفه خود را با خلق کاریکاتورهای غربی آغاز کرد اما با تبدیل داستان‌های علمی تخیلی به کاریکاتور خیلی زود به یک چهره بین‌المللی تبدیل شد و نام مستعار «موبیو» را در پایین آثارش درج کرد. این امضا هنوز هم حاوی راز و رمزهای فراوان کشف نشده‌ای است.

از طرفداران مشهور این هنرمند می‌توان به جورج اوکاس، جیمز کامرون، پائولو کوئیلو، استن لی، هایائو میازاکی و ریدلی اسکوت اشاره کرد.