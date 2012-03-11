نامه جمعی از اهالی فرهنگ و رسانه به رئیس قوه قضائیه درباره عبدالله شهبازی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این نامه که خطاب به آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نوشته شده به این شرح است:
عبدالله شهبازی، نویسنده، پژوهشگر و مورخ نامآشنا و مؤلف آثار گرانسنگی چون «زرسالاران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایران» و «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی» قریب به چهار ماه است که با وجود وضع نامساعد جسمی و سابقه بیماری قلبی، در زندان عادلآباد شیراز است. زندانی به واسطه محکومیت در دادگاه تجدید نظر شیراز بخاطر نگارش و انتشار کتاب «زمین و انباشت ثروت: تکوین الیگارشی جدید در ایران امروز» که هفده ماه نیز به طول خواهد انجامید.
سخن بر سر عادلانه بودن یا نبودن محکومیت آقای شهبازی نیست، که چنین قضاوتی در صلاحیت امضاکنندگان این نامه نیست. سخن در باب رأفت و التفات انسانی و اسلامی است که میتواند شامل حال خادمان عرصه فرهنگ و معتقدان آرمان عدالت گردد.
در آستانه بهار تازه، جماعت اهل قلم امضاکننده این نامه، از شما تقاضا دارند به پاس شأن علمی و فرهنگی و خدمات شایان عبدالله شهبازی به فرهنگ معاصر و تاریخ انقلاب، و نیز بخاطر وضع نامساعد جسمی ایشان، تمهیدی بیندیشید تا دوران محکومیت ایشان در خارج از زندان و تحت مراقبتهای ضروری طی گردد. این اقدام خیر، نهتنها نگرانیهای خانواده و دوستان آقای شهبازی را برطرف خواهد کرد، که برای سایر اهالی قلم و فرهنگ نیز امید و دلگرمی به ارمغان خواهد آورد.
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