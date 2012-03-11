به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در جمع مردم غیور استان البرز گفت: استکبار جهانی باید دست از دخالت در امور ایران بردارد زیرا تلاش های آنها برای ریشه دواندن در ایران بی فایده مانده و ناکام مانده است.

وی افزود: رژیم صیونیستی یک مهره مرده و سوخته است که استکبار جهانی نمی تواند با آن و حتی با برتر از آن در خاورمیانه حکم فرمائی کند.

وی خاطر نشان کرد: صهیونیسم یک درخت پوسیده است که جرأت هیچ گونه عرض اندام در مقابل مردم سرافراز ایران ندارد، چرا که مردم ایران 33 سال پس از انقلاب همواره در مقابل استکبار جهانی ایستاده اند و همواره ایستادگی می کنند.

رئیس جمهور گفت: حضور همیشگی مردم در صحنه های حماسی کشور از جمله راهپیمائی 22 بهمن و انتخاباتی که پشت سر گذاشتیم همواره دشمنان داخلی و خارجی نظام را مایوس و دست آنها را از مداخله در امور نظام کوتاه کرده است.

وی در پایان گفت: ظهور حضرت مهدی (عج) تنها راه حل مشکلات بشر و رسیدن به اوج کمال و حیات طیبه است.