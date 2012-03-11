طرح بسیج سلامت نوروزی در بیرجند اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا وداد پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بیرجند، اظهار داشت: طرح بسیج سلامت نوروزی از اول ماه جاری آغاز به کار کرده و تا 15 فروردین 91 به مدت 45 روز در سطح شهرستان بیرجند ادامه خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه برخی خطاهای بهداشتی از طرف افراد آگاه در مراکز بین راهی صورت می گیرد، افزود: در این راستا باید اطلاع رسانی جامع و آموزش به پرسنل مراکز بین راهی در دستور کار مسئولان مربوطه قرار گیرد.

وداد با بیان اینکه اجرای موفق این طرح نیازمند همکاری تمام دستگاه ‌های اجرایی استان است، تصریح کرد: در این راستا ادارات نیز باید در خصوص اطلاع رسانی به مراجعه کنندگان اقدام کنند.

وی به اهمیت اجرای این نظارت ‌ها اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به ضرورت ‌های موجود نظارت کاملی بر وسایل حمل مواد غذایی صورت می ‌گیرد و متخلفان به مقامات قضایی برای صدور حکم ارجاع داده می ‌شوند.

وداد با بیان اینکه در قالب اجرای این طرح، نظارت کامل بر اماکن تولید و توزیع مواد غذایی انجام می‌ شود، بیان کرد: در راستای نظارت بر وسایل حمل و نقل مواد غذایی طی سال جاری سه ماشین غیرمجاز متوقف و به مقامات قضایی ارجاع شده ‌اند.

‌مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بیرجند از آمادگی سامانه 09678 به نام ستاد فوریت سلامت در ایام نوروز خبر داد و گفت: این سامانه 24 ساعته در اختیار مردم بوده و سئوالات یا نظرات مورد نظر از این طریق پاسخگویی می شود.

وی به فعالیت های بازرسین شاغل در این طرح، اشاره کرد و ادامه داد: کنترل آب شرب در روستاها، کنترل آب شرب تانکرهای سیار و کنترل ماشین های حمل مواد غذایی از مهمترین اقدامات بازرسین در این طرح است.

وداد کنترل وضعیت بهداشت محیط اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی از نظر رعایت بهداشت فردی، ساختمان و بهداشت وسایل کار، نظارت بر توزیع، برخورد با دست فروشان دوره گرد مواد غذایی و.. را از جمله برنامه های شاخص در این طرح برشمرد.

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بیرجند با تاکید بر اینکه علیرغم آموزش های لازم به مدیران مراکز بین راهی باز هم خطاهای بهداشتی گزارش می شود، یادآور شد: این تخلفات باید به طور جدی برخورد شده و مورد آموزشهای جامع تری برای نوروز 91 قرار گیرد