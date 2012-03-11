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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

با حضور وزیر ورزش و جوانان:

کلنگ بزرگترین زمین گلف استان البرز بر زمین زده شد

کلنگ بزرگترین زمین گلف استان البرز بر زمین زده شد

کرج – خبرگزاری مهر: کلنگ بزرگترین زمین گلف استان البرز با حضور عباسی وزیر ورزش و جوانان بر زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ بزرگترین زمین گلف استان البرز ظهر یکشنبه در چهارمین دور سفر هیئت دولت به استان البرز با حضور عباسی وزیر ورزش و جوانان و مسئولان ورزش و جوانان استان بر زمین زده شد.

بزرگترین زمین گلف استان البرز دارای 60 هکتار مساحت است که بدست عباسی وزیر ورزش و جوانان کلنگ زنی شد.

بهروز منتقمی مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز، ترکاشوند مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و کیکاوس سعیدی رئیس فدراسیون گلف و مسئولان استان نیز در این مراسم حضور داشتند.
 

کد مطلب 1557319

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