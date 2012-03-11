فرشاد گوران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سه سال متوالی، دانشگاه پیام نور کله بست رتبه برتر رشته آموزش دانشگاه جامع پیام نور مازندران را کسب کرده است.

وی اظهار داشت: این واحد دانشگاهی در سال 86 در دو رشته با 114 دانشجو شروع به فعالیت کرده که اکنون با داشتن 13 رشته تحصیلی مشغول فعالیت است.

رئیس دانشگاه پیام نور واحد کله‌ بست مازندران تصریح کرد: پذیرش دانشجو این دانشگاه به صورت بومی بوده و دارای هفت کادر علمی تمام وقت و 140 هیئت علمی مدعو است.

گوران بیان داشت: ساختمان جدید این دانشگاه در زمینی به مساحت 16هزار متر مربع در دست احداث بوده که از طریق هیئت موسس واگذار شده و زیربنایی با دو هزار متر مربع در سه طبقه از نوع اسکلت فلزی با اعتباری بیش از هشت میلیارد ریال در دست احداث بوده که در حال حاضر دارای 30 درصد پیشرفت فیزیکی است.



وی افزود: هم اکنون این دانشگاه با هزار دانشجو با رشته‌هایی شامل مهندسی آب و خاک، مهندسی محیط زیست، مهندسی مدیریت پروژه، مهندسی مدیریت اجرا، مهندسی کامپیوتر، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، تاریخ، علوم اجتماعی، الهیات، گرایش علوم قرآن و حدیث و فقه و حقوق و همچنین حسابداری مشغول فعالیت است.



رئیس دانشگاه پیام نور واحد کله‌ بست مازندران افزود: دانشگاه پیام نور واحد کله بست در امتحانات نیمسال 89-90 به عنوان واحد نمونه معرفی شده است.