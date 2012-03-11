به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امینی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از پیمانکاران برتر شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بیان داشت: برای نخستین بار شرکت آب و فاضلاب پیمانکاران خود را در معرض قضاوت قرار داده که این رویداد تنها در راستای ارتقای کیفی فعالیت پیمانکاران مدنظر قرار گرفته و انتخاب پیمانکاران برتر دلیل بر فعالیت ضعیف سایر پیمانکاران نیست زیرا شرکت آب و فاضلاب استان هم اکنون با بیش از 273 پیمانکار برتر استان همکاری دارد .

وی پیمانکاران را بازوان شرکت آب و فاضلاب دانست و عنوان کرد: پیمانکاران به عنوان بازوان اصلی دستگاه‌های اجرایی نقش به سزایی در عملکرد بهینه دستگاه‌های اجرایی دارند همچنین عملکرد مناسب پیمانکاران صاحب صلاحیت در جذب اعتبارات عمرانی بی‌تأثیر نیستند.

وی ادامه داد: عملکرد پیمانکاران ارتباط مستقیمی با چگونگی ارائه خدمات به مشترکان دارد و اینجاست که گفته می‌شود نگاه به پیمانکاران نگاه ویژه است و باید پیمانکاران با همکاری، همدلی، هماهنگی یکدیگر و تعامل مناسب با کارفرما در راستای رسالت شرکت که همان خدمت‌رسانی به مردم است، گام بردارند.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان با اشاره به جذب اعتبارات در آبفای استان اظهار داشت: با وجود مشکلات موجود شرکت آب و فاضلاب در سالهای اخیر در جذب اعتبارات موفق عمل کرده است.

وی بیان داشت: می‌توان گفت در سالهای اخیر این شرکت در جذب اعتبارات عمرانی رشد سه برابری داشته زیرا در سال 87 اعتبارات عمرانی شرکت 25 میلیارد تومان بود درحالیکه این رقم در سال‌جاری به 65 میلیارد تومان افزایش یافته است.

امینی با بیان اینکه تأکید رهبر معظم انقلاب بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است، گفت: اجرایی شدن فعالیت‌های عمرانی با همکاری پیمانکاران و مشاوران در حقیقت موجب حضور بخش خصوصی فعال در اقتصاد می‌شود و این روند باید با گستردگی بیشتری ادامه یابد تا کارفرمایان به وظیفه اصلی خود که همان نظارت است بیش از گذشته بپردازند.

وی افزود: پیمانکاران باید با بهره‌گیری از دانش روز در صدد ارتقای کیفی فعالیتها باشند اما برخی از پیمانکاران در حین اجرای پروژه‌ها تنها به منافع خود می‌اندیشند و سعی می‌کنند با بهره‌گیری از بیت المال منافع خود را تأمین کنند این درحالیست که پیمانکاران علاوه بر اینکه باید منافع خود را درنظر بگیرند به منفعت مردم و مسئولان هم بیندیشند و پیمانکارانی که در پروژه‌های آبرسانی مشغول به فعالیت هستند باید با خلوص نیت به این امر خداپسندانه بپردازند.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان رعایت مسائل ایمنی در هنگام اجرای پروژه‌ها را یکی از اولویت‌ها برشمرد و گفت: درست است که پروژه‌ها باید با سرعت و با کیفیت مناسب اجرا شود اما نباید در هنگام اجرای پروژه‌ها نکات ایمنی رعایت نشود زیرا نادیده گرفتن نکات ایمنی تبعات ناگواری به همراه دارد که برخی اوقات جبران‌ناپذیر است و با مرگ انسان‌ها رقم می‌خورد.