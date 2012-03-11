اصحاب رسانه سربازان ارتقای فرهنگ جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر یکشنبه در دیدار با اصحاب رسانه و مطبوعات، افزود: نماد حیات یک ملت را با فرهنگ آن ملت نشان می دهند و در این راستا خبرنگاران در ارتقای فرهنگ جامعه بسیار تاثیرگذار هستند.

وی اظهار داشت: فرهنگ مثل جریان خون است و در حیات فکری و سیاسی جامعه خود را نشان می دهد دهد لذا ماهیت کار فرهنگی است.

نماینده ولی فقیه در زنجان، ماهیت انقلاب را فرهنگی یاد کرد و گفت: دکان پیامبر اکرم (ص) آدم سازی با فرهنگ بود و لذا دوران 8 هزار ساله ایران بر مبنای فرهنگ بنا نهاده شده است لذا ماندگارترین فرهنگ، فرهنگ ایرانیان است که بعد از پیروزی انقلاب هم این فرهنگ جایگاه خود را حفظ کرده است.

حجت الاسلام خاتمی افزود: خبرنگاران در بالا بردن امید و ایجاد آرامش در جامعه نقش بسیار به سزایی دارند لذا عکس قضیه هم وجود دارد اینکه در ملتهب کردن جامعه هم نقش دارند.

وی با اشاره به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: در این فرصت تاریخی اصحاب رسانه خیلی خوب و آرام و متین و معقول عمل کردند و در دعوت مردم به حضور اجتماعی بسیار نقش آفرین بودند.

نماینده ولی فقیه در زنجان تاکید کرد: اصحاب رسانه یک فضای به دور از التهاب در جامعه به وجود آوردند لذا خبرنگاران با تدابیر کارشناسی وعقلانی وارد عرصه انتخابات شدند.

حجت الاسلام خاتمی در ادامه گفت: اصحاب رسانه زنجان جوانان هستند و با این روحیه جوانی می توانند خوب و با عقلانیت در تصمیم گیری جامعه موثر واقع شوند.

وی افزود: مقام معظم رهبری تاکید دارند که باید به جوانان توجه شود لذا جوانان سنگین ترین وظیفه را در فرهنگ سازی و هدایت نسل جوان آینده خود دارند.

حجت الاسلام خاتمی یادآور شد: اصحاب رسانه فضای خدمت به جامعه را اولویت کاری خود قرار دهند.