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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۸

کمالی:

195 هزار همیار پلیس در کرمان حضور دارند

195 هزار همیار پلیس در کرمان حضور دارند

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون استاندار کرمان تعداد همیاران پلیس در استان کرمان را 195 هزار نفر دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کمالی صبح یکشنبه در مراسم نواختن زنگ آماده باش همیاران پلیس گفت: یک سوم جمعیت دانش آموزی استان کرمان همیار پلیس هستند.

کمالی گفت: در حال حاضر استان کرمان دارای 195 هزار نفر همیار پلیس است که می تواند تاثیر بسزایی در نظم اجتماع داشته باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان ابراز داشت: هدف از همراهی همیاران پلیس، مشارکت در فرهنگ‌سازی ترافیک و انضباط اجتماعی است.

وی همچنین با اشاره به نقش همیاران پلیس در ایجاد نظم ترافیکی افزود: از این تعداد 45 هزار نفر آموزش های ترافیکی را فراگرفتند.

 این مسئول یادآور شد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی باعث کاهش تصادفات و تلفات احتمالی آن در جامعه می شود.
 

کد مطلب 1557324

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