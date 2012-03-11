195 هزار همیار پلیس در کرمان حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کمالی صبح یکشنبه در مراسم نواختن زنگ آماده باش همیاران پلیس گفت: یک سوم جمعیت دانش آموزی استان کرمان همیار پلیس هستند.

کمالی گفت: در حال حاضر استان کرمان دارای 195 هزار نفر همیار پلیس است که می تواند تاثیر بسزایی در نظم اجتماع داشته باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان ابراز داشت: هدف از همراهی همیاران پلیس، مشارکت در فرهنگ‌سازی ترافیک و انضباط اجتماعی است.

وی همچنین با اشاره به نقش همیاران پلیس در ایجاد نظم ترافیکی افزود: از این تعداد 45 هزار نفر آموزش های ترافیکی را فراگرفتند.

این مسئول یادآور شد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی باعث کاهش تصادفات و تلفات احتمالی آن در جامعه می شود.

