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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۵

رئیس جمهوری وارد شهرستان طالقان شد

رئیس جمهوری وارد شهرستان طالقان شد

طالقان - خبرگزاری مهر: رئیس جمهوری اسلامی ایران دقایقی پیش در چارچوب دور چهارم سفر استانی به البرز وارد شهرستان طالقان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد به همراه هیئتی با سه فروند بالگرد دقایقی پیش وارد شهرستان طالقان شد.

مردم شهرستان طالقان با وجود برودت هوا از ساعتها پیش از روستاهای مختلف این شهرستان خود را به میدان فرمانداری طالقان محل سخنرانی رئیس جمهوری رسانده بودند.

وی با استقبال پرشور روستاییان وارد شهرستان زادگاه آیت الله طالقانی شد.

سراسر جاده اصلی طالقان با پلاکاردهای خوش آمدگویی پوشیده شده است.

رئیس جمهوری تا لحظاتی دیگر در جمع مردم پرشور طالقان سخنرانی می کند.

وی سپس قرار است به ساوجبلاغ و نظرآباد هم سفری داشته باشد.

کد مطلب 1557325

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