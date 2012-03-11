مناظرات انتخاباتی دانشگاه تهران بدون بداخلاقی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا سیف در نشست مطبوعاتی امروز هیات رئیسه دانشگاه تهران با اشاره به برنامه‌ریزی‌های این دانشگاه در حوزه فرهنگی در سه سطح اساتید، دانشجویان و کارکنان، گفت: در حال حاضر بیش از 200 انجمن علمی دانشجویی در رشته‌های مختلف فعال هستند.

وی با اشاره به فعالیت کارگروه‌های علمی و فرهنگی در دانشگاه تهران اظهار کرد: کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه پردازی در دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه پیشرو در این زمینه، در حال برگزاری است و سعی شده تشکل‌های دانشجویی در محیطی آرام فعالیت‌های دانشجویی خود را با توجه به قوانین موجود ادامه دهند.

وی همچنین با اشاره به ایجاد مرکز آموزش‌های فرهنگی افزود: این مرکز در زمینه آموزش‌های قرآنی و حرف مختلف به صورت کوتاه آموزش‌هایی را به دانشجویان ارائه می‌دهد.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران همچنین از برگزاری مراسم بزرگداشت 400 شهید دانشگاه تهران در سال آینده خبر داد.