استقرار دفتر نظام مهندسی موجب قانونمند شدن ساخت و سازها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشارنادری صبح یکشنبه در مراسم افتتاح دفتر نظام مهندسی ساختمان شهرستان فیروزکوه افزود: هم اکنون بیش از صدها واحد ساختمانی در سطح شهرداریهای فیروزکوه و ارجمند، روستاهای تابعه و پروژه مسکن مهر شهرستان در حال احداث است که با استقرار این نهاد، نظارت بر پروژه ها دقیق تر و قانونمند تر خواهد شد.

وی گفت: استقرار دفتر نظام مهندسی ساختمان، بهبود نظارت پروژه های ساختمانی و کنترل به موقع قبل از هرگونه اقدام به ساخت و ساز را به همراه خواهد داشت.

نماینده عالی دولت در شهرستان فیروزکوه ادامه داد: به دلیل بعد مسافت و دوری راه از مرکز استان، استقرار دفتر نمایندگی نظام مهندسی در منطقه از ضروریات بود که خوشبختانه پس از پی گیری های متعدد از سوی فرمانداری و مسؤولان ذیربط به خصوص در طی دو سال اخیر این مهم عملیاتی شد.

وی یادآور شد: این نهاد تأثیر قابل توجهی بر نظارت فعالیتهای ساختمانی خواهد داشت و با همکاری مردم و نظارت دقیق نظام مهندسی، از سرمایه ملی مردم در زمینه ساخت و سازها حفظ و حراست خواهد شد.

افشارنادری افزود: فرهنگ سازی و آموزش دست اندرکاران امر ساخت و ساز در این زمینه لازم و ضروری تلقی می شود و امید است زین پس مأموریتها در راستای مقاوم سازی و کیفیت بخشی به بناها با دقت و حساسیت بیشتری اجرایی شود.

گفتنی است مأموریت اصلی دفاتر نظام مهندسی، نظارت بر ساخت و سازها، نحوه صدور پروانه ها وجوازهای ساختمانی، کنترل نقشه ‏های معماری و تأسیسات مکانیکی و برقی است.