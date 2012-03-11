به گزارش خبرگزاری مهر، بازار رایانه های شخصی مهمترین بخشی است که از موفقیت بزرگ تبلتها رنج می برد.

موسسه گارتنر در تازه ترین ارزیابیهای خود گزارشی از وضعیت این بازار در دوره 2013-2012 ارائه کرده است.

به اعتقاد این موسسه تحقیقاتی، باوجود رشد کمتر از 5 درصد در سال 2012، بازار رایانه های شخصی می تواند در سال 2013 روند مثبتی را در پیش گیرد.

برپایه این پیش بینی ها در سال 2012 در مجموع 368 میلیون دستگاه رایانه شخصی به فروش خواهد رسید که این رقم با یک افزایش 4.4 درصدی نسبت به سال 2011 مواجه خواهد بود درحالی که انتظار می رود در سال 2013 سطح فروش به 400 میلیون دستگاه برسد.

"رانجیت آتوال"، مدیر تحقیقاتی گارتنر، فروش رایانه های شخصی را علیرغم رشد، ضعیف اعلام کرد. یکی از دلایل این رشد ضعیف را تاخیر در ورود نوآوریها به این بازار است.

از میان مهمترین نوآوریهایی که وارد بازار رایانه های شخصی می شوند می توان به ویندوز 8 اشاره کرد.

این سیستم عامل جدید مایکروسافت که تا پایان سال 2012 وارد بازار می شود در واقع می تواند تنها در سال 2013 در نتایج این بخش اثر بگذارد.

براساس گزارش وب نیوز، همچنین به نظر می رسد تنها راه نجات بخش رایانه های شخصی، بازارهای نوظهور باشد که بنابر پیش بینی ها رشد آنها از 50 درصد سال 2011 به حدود 70 درصد در سال 2016 خواهد رسید.