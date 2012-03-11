تشکیل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در شهرستان اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مصلحی ظهر یکشنبه در جلسه آخر شورای اداری شهرستان با بیان اینکه باید با ایجاد بسترهای فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری، جلوی تبلیغات سوء علیه ایران را گرفت، اظهار داشت: جذب گردشگر نیاز به گسترش ارتباطات دارد و این ارتباط مستمر به مرور ایجاد کننده زمینه ارتباطات دیپلماسی با سایر کشورهاست.

وی با بیان اینکه الحاق دو سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشکلی را حل نمی کند، افزود: فعالیت حوزه فرهنگی موجب گسترش گردشگری و جذب توریست و رونق اقتصادی می شود.

سرپرست میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان اضافه کرد: 200 هزار اثر تاریخی در استان اصفهان با همکاری سایر دستگاه های اجرایی نگهداری می شود که در دوره‌های مختلف باید این میراث حفظ شوند.

وی با بیان اینکه میراث گذشته برگی از تاریخ گذشته و شناسنامه ملت است، تصریح کرد: در حوزه گردشگری این سازمان با اتباع خارجی ارتباط تنگاتنگی دارد و باید بسترهای جذب گردشگر فراهم شود.

مصلحی با اشاره به اقدامات اخیر این سازمان گفت: اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان در ساختمان حکیم اداره شهرستان آغاز به کار کرده است.

وی به ایجاد زمینه‌های اشتغال با رونق صنعت گردشگری اشاره کرد و بیان داشت: صنعت گردشگری می‌تواند فرصت‌های اشتغال و درآمد ایجاد کند.