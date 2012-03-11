امیرحسین اکبری، نویسنده و کارگردان مستند "دفاع پایدار" در این باره به خبرنگار مهر گفت: بشریت در طول 5 هزار سال تاریخ تمدن خود 14 هزار جنگ را تجربه کرده و البته این تجربه با کشته شدن 4 میلیارد انسان همراه بوده است.
وی ادامه داد: در واقع در طول چند هزار سال تمدن بشری صرفاً 268 سال بدون جنگ و مناقشه بوده و صد البته اکثر این جنگها هم در کشورهای جهان سوم به وقوع پیوسته است. با توجه به این واقعیت تلخ لازم است، برای دفاع از خود و غافلگیر نشدن در مواجهه با این جنگها که اغلب نابرابر هم هستند، با روشهای دفاع از خود بصورت نظامی و غیرنظامی که دفاع غیر عامل هم خوانده میشود، مجهز شویم.
این نویسنده و کارگردان اشاره کرد: برای هر چه ملموستر نشان دادن ضرورت بهرهمندی از سیستمهای "پدافند غیرعامل" به نقش این سازمان در مقابله با بحرانهای متعددی که در سالهای اخیر در کشور روی داده، پرداختهاست.
وی در بخشی از این مستند به ویروس استاکسنت اشاره کرد و گفت: این نشان میدهد که چطور سازمان پدافند غیرعامل با اعزام کارشناسان زبده رایانه، به کمک مهندسان نیروگاه بوشهر شتافته و توطئه دشمنان برای لطمه زدن به اولین نیروگاه هستهای خاورمیانه را خنثی کردند.
به گفته اکبری بازسازی صحنههای تلاش سازمان دفاع غیرعامل در بحران قطع شدن گاز مناطق حاشیه شمالی کشور در زمستان 86 و همچنین مواجهه با اختلالات سیستم ماهوارهای کشور در انتخابات 88 از دیگر بخشهای مستند "دفاع پایدار" است.
نویسندگی و کارگردانی "دفاع پایدار" را که در گروه مستند شبکه یک تهیه شده، امیرحسین اکبری برعهده دارد و حامد زارعپور نیز فیلمبردار و علیرضا قبله نیز بهعنوان دستیار تهیهکننده درساخت این مستند 60 دقیقهای ایفای نقش کردهاند. تاکنون 80 درصد "دفاع پایدار" که قرار است در 2 قسمت 28 دقیقهای از شبکه یک سیما پخش شود به پایان رسیده است و احتمالاً تا اوایل سال ساخت آن کامل میشود.
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