2650 طرح اشتغالزایی کمیته امداد در مازندران اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی(ره) قائم شهر با بیان اینکه درسال 89 بالاترین آمار عملکرد خوداشتغالی با دو هزار و 650 طرح در 20 شهرستان بود اظهارداشت: امسال به 10 هزارو 150 فرصت شغلی رسید.

وی با بیان اینکه سال گذشته 14 میلیارد و 500 میلیون تومان میزان مشارکت مردم استان بود افزود: در 11 ماه امسال حدود 25 میلیارد تومان کمکهای مردمی جمع آوری شد.

وی با اشاره به وجود شش هزار یتیم با 24 هزا ر و600 حامی در مازندران تصریح کرد: در11 ماه امسال 5 میلیارد و 470 میلیون تومان کمکهای مردمی در بخش ایتام اکرام داشتیم که ماهیانه 80 هزار تومان به یتیمها پرداخت می شود.

به گفته باغبانی، نگاه اصلی کمیته امداد امام (ره) این است که خانواده های نیازمند را توانمند تا از سیستم حمایت کمیته امداد خارج شوند.

وی افزود: حدود 80 میلییارد تومان درسال به نیازمندان توسط مشارکت مردمی پرداخت می شود.