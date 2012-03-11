متهم پرونده فساد: با دستور مدیران مافوقم برای امیرمنصور آریا حساب باز کردم

به گزارش خبرنگار مهر، آقای "س م" امروز در جلسه دادگاه درباره نحوه فعالیت با شرکت امیرمنصور آریا اظهار داشت: اواخر سال 88 یکی از مدیران مافوقم از من خواست برای گروه امیرمنصور آریا حساب باز کنم. او مدعی شد فعالیت این گروه مورد تأیید مستقیم مدیرعامل بانک، می باشد، من هیچ سابقه ای در این زمینه نداشتم و شکل معامله را نیز نمی دانستم.

قاضی: چطور ممکن است، ال سی ها صبح در اهواز گشایش شده و عصر در کیش تنزیل شود.

متهم: امکان توافق وجود دارد. خریدار می تواند پول را زودتر بدهد و پس از آن جنس را تحویل بگیرد.

رئیس دادگاه: از این گروه چه میزان رشوه دریافت کردبد؟

متهم: 7 میلیون تومان به عنوان عیدی و 100 میلیون تومان نیز به عنوان وام قرض الحسنه از این گروه دریافت کردم. ما بر اساس مصوبات کتبی اداره امور مناطق آزاد با این گروه کار می کردیم