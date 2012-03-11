نیروهای آل خلیفه به مراسم خاکسپاری شهید بحرینی حمله ور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم منامه بعدازظهر روزگذشته بعد از به خاک سپردن پیکر "فاضل میرزا" شهید 22 ساله خود، در مقابل پاسگاه پلیس تجمع کردند که نیروهای امنیتی بحرین با حمله به تظاهرات کنندگان، تجمع مسالمت آمیز آنها را به خشونت کشیدند.

صحنه ای از درگیری های دیروز بحرین

این جوان بحرینی در تاریخ اول مارس بر اثر اصابت گلوله بر سرش به شدت مجروح شده و سرانجام به شهادت رسید.

حمله نیروهای امنیتی آل خلیفه به تشیع کنندگان بعد از آن انجام شد که "نبیل الحامر" مشاور رسانه ای پادشاه بحرین اعلام کرد که حکومت این کشور قصد انجام "مذاکرات جامع" با مخالفان را دارد تا بدین ترتیب به اعتراضات یک ساله کشور پایان داده شود.

صحنه دیگری از درگیری های دیروز بحرین

این مقام بحرینی همچنین اعلام کرد که این مذاکرات به زودی انجام خواهد شد. این در حالی است که مردم بحرین با بی نتیجه خواندن هر گونه مذاکره با آل خلیفه بر ادامه اعتراضات مسالمت آمیز تا تحقق خواسته های مشروع خود تاکید کرده اند.