فراهم بودن مقدمات شورای عالی فضای مجازی در دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید عاملی صبح امروز یکشنبه در نشست خبری هیئت رئیسه دانشگاه تهران، با تشریح برنامه پنج ساله دوم این دانشگاه، گفت: در حال حاضر متوسط سن اعضای هیات علمی 50 سال است که در نظر داریم در برنامه پنج ساله دوم دانشگاه تهران به 45 سال دست یابیم.

وی ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد تا کیفی ترین فعالیت که مربوط به برنامه پنج ساله دوم دانشگاه است تدوین شود و در این برنامه دانشگاه، مطالعات زیادی صورت گرفت و در نهایت 14 هدف کمی و 20 شاخص کیفی در نظر گرفته شد.

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران با اشاره به برخی از شاخصهای کمی برنامه پنج ساله دوم دانشگاه تهران اعلام کرد که نسبت واحدهای درسی مجازی به کل واحدها در حال حاضر 0/31 درصد است که امیدواریم در پایان برنامه پنج ساله دوم به 15 درصد برسد.

رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران افزود: نسبت هزینه‌های پژوهشی به کل هزینه‌های دانشگاه در حال حاضر21 درصد است که امیدواریم تا پایان برنامه پنجم ساله دوم دانشگاه به 31 درصد افزایش یابد.

معاون دانشگاه تهران همچنین با بیان اینکه طول دوره‌های آموزشی دانشجویان بیشتر از سال‌های تعیین شده است، در این باره اظهارداشت: در نظر داریم طول دوره‌های آموزشی کوتاه تر شود به نحوی که در دوره کارشناسی ارشد تلاش این است که دانشجو بتواند در پایان ترم چهارم درس خود را به اتمام رساند.

وی همچنین با اشاره به بحث آمایش رشته‌های دانشگاهی نیز گفت: دانشگاه تهران به عنوان قدیمی ترین دانشگاه کشور است که در این زمینه به دنبال این هستیم که رشته‌های دانشگاهی به روز رسانی شوند.