افزایش ناگهانی قیمت مرغ در مازندران/ گلایه اقشار کم درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسیهای میدانی روز یکشنبه خبرنگاران مهر از شهرهای مختلف مازندران نشان می دهد قیمت مرغ پرکنده شرکت دوربال در هر کیلو گرم 45 و شرکت زربال تا 49 هزار ریال رسیده است.

عطا الله حسن زاده ، رئیس اتحادیه تولید کنندگان مرغ مازندران با تایید افزایش قیمت مرغ در دو هفته اخیر به خبرنگار مهر گفت: افزایش قیمت مرغ در حالی است که کمبودی در تولید مرغ وجود ندارد و 15 درصد جوجه ریزیها برای تامین مرغ شب عید بیشتر شده است.

وی به جوجه ریزی 9 میلیون و 400 هزار قطعه ای ماه جاری اشاره کرد و افزود: امروز مرغ زنده در مرغداریها 27 و 28 هزار ریال در هر کیلو گرم عرضه شده است.

حسن زاده به افزایش 100 درصدی قیمت سویا به عنوان مهمترین نهاده تولید مرغ اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر هر کیلو سویا 12هزار ریال خریداری می شود که این قیمت دو برابر شده است.

به گزارش مهر، اختلاف قیمت مرغ زنده و مرغ پرکنده تا 22 هزار ریال بوده که این فاصله منطقی به نظر نمی رسد و رئیس اتحادیه تولید کنندگان مرغ مازندران این اختلاف را ناشی از عوامل کشتارگاه، حمل و نقل و توزیع عنوان می کند.

حسن زاده گفت: اتحادیه تولید کنندگان مرغ در بالا رفتن قیمت مرغ پس از تولید و تحویل ، نقشی ندارد.

شماری از شهروندان ساروی نسبت به افزایش قیمت مرغ گلایه کرده و عنوان کردند که برای یک قطعه مرغ پرکنده حداقل باید 140 هزار ریال بپردازند که این مقدار بسیار بالا و کمر شکن است.

افزایش قیمت مرغ موجب بالا رفتن قیمت انواع ماکیان محلی در مازندران شده است، بطوریکه هر عدد اردک و غاز محلی زنده به ترتیب با قیمت 120 و220 هزار ریال عرضه می شود.

معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران عنوان کرد که در 10 ماه امسال با جوجه ریزی 90 میلیون قطعه ای، بیش از 153 هزار و 739 تن گوشت مرغ تولید شد.

مازندران با حدود دو هزار و 500 واحد مرغداری و با تولید 391 میلیون قطعه جوجه یکروزه و 179 هزار تن گوشت مرغ رتبه نخست کشور را دارد.