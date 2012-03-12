عبدالله طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: احسان و نیکوکاری در کنار نتایج مطلوب و خداپسندانه، سبب آرامش روحی و روانی در دنیا و سعادت در آخرت می شود که این امر اهمیت فراوانی دارد.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان البرز ادامه داد: با توجه به این امر لازم است فرهنگ انفاق و نیکوکاری را از سنین پایین در میان کودکان ترویج و آموزش دهیم.

وی گفت: کمک و یاری به نیازمندان و مستمندان به افزایش آسایش و آرامش این افراد کمک می کند و به موازات این امر، لذتی وصف ناپذیر و بزرگ را برای افراد نوعدوست خیر و نیکوکار به همراه خود می آورد.

طاهری افزود: اگر احسان و نیکوکاری به عنوان یک فرهنگ ناب در بین اقشار مختلف جامعه توسعه یابد، به رفع بخش عمده ای از مشکلات ناشی از فقر و محرومیت کمک می کند.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان البرز ادامه داد: امسال جشن نیکوکاری در 200 پایگاه ثابت و سیار سطح استان البرز برگزار شده است.