آرامش مسافران نوروزی را با اخلاق اسلامی فراهم کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار، هدفمند سازی یارانه ها و تسهیلات دائمی سفرهای نوروزی در استانداری سمنان با بیان اینکه رعایت اخلاق و ادب اسلامی ضروری ترین امر در برخورد با مسافران نوروزی است، افزود: باید با آن دسته از رانندگانی که سهوا دچار تخلف در رانندگی می شوند با اخلاق مناسب، خونسردی و اغماض برخورد شود.

وی به برخورد با رانندگان متخلف و قانون گریز تاکید کرد و اظهار داشت: پلیس راهور نیز باید توجه داشته باشد که نباید در مکان هایی که در دید رانندگان نیست قرار بگیرند و با نوشتن جریمه های سنگین موجبات مشکلات روحی و روانی برخی از مسافران را فراهم کنند.

تقوی نیا اضافه کرد: پلیس راهور باید با حضور فعال در جاده ها با افرادی که گاهی دچار اشتباه می شوند با تذکر دادن موجبات سلامت جاده ها را تامین کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان گفت: به طور مثال کارمندی که با خانواده اش به واسطه بی توجهی یا از روی سهو مرتکب خطای رانندگی می شود اگر برای او جریمه سنگین نوشته شود این فرد فرسنگ ها دچار مشکلات عصبی خواهد شد.

وی در پایان، همکاری میان مردم و پلیس را موجب کاهش تلفات سوانح رانندگی ذکر کرد و گفت: باید با اقدامات فرهنگی تعداد تخلفات و خصوصا تخلفات مخاطره آمیز و حادثه خیز در نوروز کاهش یابد.

