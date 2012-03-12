پرداخت 5 میلیون تومان به زنان سرپرست خانوار برای ورود به بازار کار

پرویز زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد توانمند سازی زنان سرپرست خانوار افزود: در حال حاضر 38 هزار زن سرپرست خانوار در نوبت سازمان بهزیستی قرار دارند که برای توانمند سازی این افراد در سال آینده برنامه ها و همچنین سرفصل های آموزشی تدوین کرده ایم.

به گفته وی، به منظور تدوین برنامه های آموزشی، جلسات مختلفی با صاحبنظران، وزارت کار، سازمانهای پژوهشی و فنی و حرفه ای برگزار کرده و به یک الگوی واحد در زمینه آموزش زنان سرپرست خانوار و معلولان دست پیدا کردیم.

مدیرکل دفتر توانمندسازی و حمایتی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این برنامه آموزشی سال آینده در دو استان کشور به عنوان پایلوت اجرایی می شود و در صورت موفقیت آمیز بودن در تمامی استانها اجرایی خواهد شد.

زارعی گفت: به هر زن سرپرست خانوار پنج میلیون تومان تا مرحله ورود به کار به منظور رقابت سنجی، آموزش، آماده سازی و ... اعطا می شود.

وی افزود: این آموزشها از طریق مراکز غیردولتی انجام می شود اما ناظر بر اجرای این برنامه سازمان بهزیستی است.