بازرسی و نظارت حلقه مکمل تنظیم بازار/ضرورت نصب برچسب قیمتی بر روی اجناس

سیدعلیرضا شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، استقبال مردم از نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در روزهای گذشته را فراتر از حد انتظار دانست و گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که تدابیر مثبت صورت گرفته برای توزیع کالاها با قیمت و کیفیت مناسب، جمعیت بیشتری را به سمت نمایشگاهها جذب کرده است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا از 5 تا 25 اسفندماه در سراسر کشور، افزود: در مجموع حدود ۴۰ هزار غرفه برای عرضه کالا در این نمایشگاهها پیش‌بینی شده که در آن، عرضه مستقیم کیف، کفش، پوشاک، آجیل و خشکبار، مواد غذایی و پروتئینی، شوینده‌ها، شیرینی و شکلات و نیز سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم صورت می‌گیرد.

وی عرضه کالا در نمایشگاه‌ها را باعث ایجاد مرجع قیمتی برای تنظیم قیمت ها در بازار دانست و تصریح کرد: ‌به طور قطع، این نمایشگاهها در کنترل نرخ تورم و حتی کاهش آن اثر گذار است.

شجاعی با بیان اینکه برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه و برگزاری دائمی نمایشگاه‌ها توسط بخش خصوصی است، گفت: ما به بازرسی و نظارت به عنوان حلقه مکمل سایر بخش‌های تنظیم بازار نگاه می کنیم؛ چراکه هیچ بازاری فقط با نظارت تنظیم نمی‌شود و این مساله هم به مکانیزم‌هایی همچون ایجاد مرجع قیمتی نیاز دارد.

این مقام مسئول درباره قیمت کالاها نیز اظهار کرد: قیمت کالاهای عرضه شده در نمایشگاه‌های بهاره٬ در عین کیفیت مناسب٬ ۱۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌های سطح شهر در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

به گفته مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، کالاهای ارایه شده در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم در کمیته‌ای با حضور نمایندگان بازرگانی استانها، مجامع امور صنفی و اتحادیه های ذیربط از نظر کیفیت بررسی و قیمت گذاری شده و غرفه داران موظف شده‌اند ضمن رعایت قیمت های مصوب برچسب قیمت را برروی کالاهای مورد عرضه نصب کنند.

وی کیفیت قابل قبول٬ قیمت مناسب اجناس عرضه شده٬ تجمیع همه کالاهای مورد نیاز شب عید در یک مکان و همچنین آسودگی خرید را دلیل استقبال گسترده مردم از نمایشگاه‌های بهاره اعلام کرد و افزود: تلاش تمامی دست اندرکاران بر این بوده است که تولید کنندگان به صورت مستقیم و بدون واسطه به عرضه کالا بپردازند و شرایطی را فراهم کنند که کالا با قیمت مناسب و کیفیت عالی در اختیار مردم قرار گیرد.

