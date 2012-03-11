طالقان دیار پرورش مردانی است که مدال افتخار بر سینه دارند

به گزارش خبرنگار مهر،محمود احمدی نژاد ظهر امروز در چارچوب دور چهارم سفر استانی به البرز در جمع مردم شهرستان طالقان اظهار داشت: خدا را شاکرم که توفیق زیارت مردم مومن و انقلابی طالقان را نصیب ما کرد.

وی ادامه داد: مدال افتخار شما این است که تجسم عدالت امیرالمومنین(ع) شما را به عنوان یاوران قیام اخر معرفی کرده است.

وی گفت: وقتی از سرزمینهای گوناگون صحبت می کنیم ممکن است آن کسانی که تحلیلی از اندیشه های آسمانی نبرده باشند، تعجب کنند وحقیقت این است همه جای جهان یکسان نیست و برخی جاها مورد توجه ویژه هستند.

احمدی نژاد بیان کرد: بدون تردید یکی از این مناطق کره زمین دیار عزیز طالقان است و به همین دلیل در طول تاریخ این سرزمین زادگاه و پرورشگاه عالمان و مجهادان و عدلت طلبان و آزادیخواهانی بوده و در صدر آنها انقلابی کبیر و ابوذر زمان مرحوم طالقانی است ؛ افتخاری بالاتر از این نیست که مردمانی از زبان امیرالمومنین به عنوان یاران امام عصر معرفی بشوند.

وی گفت: خدا انسان را خلق کرده و برای وی دو سرنوشت متعالی قرار داده است، سرنوشت اول حیات جاودان در جوار رحمت الهی است و سرنوشت دوم زندگی در یک حیات طیبه و زندگی در جامعه ای سرشار از زیبایی، امید و کمال است.

رئیس جمهوری گفت: همه فداکاران در راه ارزشهای الهی آمده اند و عمر و جان خود را فدا کرده اند تا جامعه سعادتمند برپا شود.

وی گفت: جامعه ای که بر اساس عدالت است استعدادها شکوفا می شود و انسان بودن، رفاه و برخورداری و ... در زمین مستقر می شود واینها ماموریت انبیا الهی است.

احمدی نژاد بیان کرد: اتفاق بزرگ در راه است و آن چیزی که خدای متعال انسان و ملائک را برای آن آفرید هنوز رخ نداده است و باید به نقطه ای برسیم همه انسانها در مسیر خلیفه الهی حرکت کنند و این در حالیست که هنوز فاصله ها خیلی زیاد است و همه پیامبران الهی آمده اند و به امید اتفاق مبارک زندگی و تلاش کرده اند.

وی گفت: اگر آن حادثه بزرگ اتفاق نیفتد مانند آن است که تمام تلاش آنها بیهوده بوده است و امیدی باقی نمی ماند اما حادثه ای در راه است که از تلاش همه انبیای الهی موثرتر است.

احمدی نژاد اظهار داشت: این حادثه ای است که از حضرت آدم تا حضرت خاتم که گل سرسبد آفرینش است به آن وعده داده اند.

وی گفت: جامعه بشری باید به نقطه ای برسد که حاکمیت موعود پیامبران الهی رخ دهد و انسانهایی که در این راستا تلاش می کنند برجسته ترین موجودات عالم هستی هستند.

رئیس جمهوری ادامه داد: انسانها همه زندگی و تلاش می کنند و هرچقدر هدف انسانی تر و بالاتر باشد، کسانیکه برای بزرگترین هدف عالم زندگی می کنند، قطعا شان و عزت بالاتری دارند.

وی گفت: اینکه ملقب کردند مردم طالقان را به کسانی که در دامان خود یاران و مجاهدان را تربیت می کنند مدال افتخار بر سینه اشان است.

وی با قدردانی از مردم و قشرهای مختلف شهرستان طالقان ازاین حضور گرم در هوای سرد طالقان قدردانی کرد و ادامه داد: می خواستم کوتاه صحبت کنم گفتن از مدتها پیش اینجا هستید.

وی در ادامه گفت: عدالت فراهم کردن زمینه برای شکوفایی انسان است و انسان نیازمند شرایط برای شکوفایی استعداد است و همه پیامبران ابتدا توحید و سپس عدالت را مورد توجه قرار داده اند.

وی گفت: همه پیامبران الهی برای آزادی انسانها آمده اند و البته آزادی حقیقی در سایه توحید و عبودیت خداست و هرچقدر انسان به خدا نزدیکتر شود این مهم بیشتر محقق می شود وهرکس نسبت به خدا احساس محبت نداشته باشد محال است طعم خدمت را بچشد.

احمدی نژاد بیان کرد: اولین عاشق انسان خود خداست و در دوره ما عاشق ترین عاشق ها مهدی موعود(عج) است و اگر کسی گفت من خدا رو دوست دارم و نشانه عشق به خدا را نداشت باید تعجب کرد.

وی ادامه داد: مشکل جامعه بشری همین مسائل است، هرچقدر فاصله گرفت، خفقان و بدبختی از وی دور شده است.

رئیس جمهوری گفت: خدا را شاکریم ملت ایران و مردم طالقان اهل آزادی و عشق و محبت هستند و نمونه اعلای مردم طالقان مرحوم طالقانی است .

احمدی نژاد گفت: طالقانی تجسم عشق به عدالت و آزادی بوده و وی یک موحد نمونه بود و توحید عدالت آزادی و عشق راه آزادی همه ملتهاست.

وی در ادامه تاکید کرد: به فضل الهی به خاط خوبیهای شما منطقه طالقان به شهرستان تبدیل شد.

رئیس جمهوری ادامه داد: این گام اول بوده است و البته باید تاکید کرد: شان و عظمت مردم طالقان با شرایط مالی سنجیده نمی شود اما این منطقه را که امیرالمونین به آن توجه کرده است باید اینجا را بسازیم و اباد آباد به عنوان نمونه جلوی چشم مردم بگذاریم.

وی گفت: به لطف خدا طبیعت زیبا و استعدادهای فراوان انسانی که مومن و مصممم هستند باید دست به دست هم بدهند و طالقان را بسازند.

وی با بیان این که فراهم کردن زیرساختها، گازکشی، مهیا کردن شرایط برای کار و تلاش و ...از اولویتهای دولت است، ادامه داد: مواردی گفته شده است، امروز درشورای عالی اشتغال مطرح می شود.