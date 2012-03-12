رهبرقنبری مستندساز با اعلام این خبر در توضیح کم و کیف ساخت این مستند به خبرنگار مهر، گفت: این فیلم مستند برشی از وقایع سال 1330 است که در سی و پنج دقیقه تاریخ تهاجم نیروهای متفقین به ایران را به تصویر می‌کشد.

وی در ادامه افزود: در این تهاجم خسارت‌های مالی و معنوی بسیاری به مردم سرزمین ایران وارد شد که جا داشت بخش بزرگی از این خسارت‌های مالی پس از تحقیق‌های جامع برای آیندگان به تصویر کشیده شود.

این مستندساز در پایان گفت: مستند "برگ‌های ناخوانده" به تهیه‌کنندگی محمد صنعتی ساخته شد و خود من هم تحقیق و پژوهش و هم کارگردانی فیلم را برعهده داشته‌ام. بابک نبی‌زاده تصویربردار، مهردان کرمی تدوین و صداگذاری و بهزاد به‌مرام از دیگر همکارانی هستند که در به انجام رساندن این مهم ما را یاری کردند.