طرح های فرهنگی متعددی امروز به هیئت دولت ارائه می شود

حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشکر و تجلیل از رئیس جمهور و هیئت همراه که در روزهای پایانی سال در جهت پیگیری مصوبات سفرهای قبلی به استان البرز سفر کرده اند گفت: سفر هیئت دولت به استان البرز در روزهای پایانی سال، شور و نشاط و امید به مسئولان را بار دیگر در میان اقشار مردم به وجود آورد.

وی گفت: حضور مسئولان در میان مردم و پیگیری مشکلات و معضلات کرج و دیگر شهرستانهای استان، موجب دلگرمی و امیدواری مردم برای داشتن استانی آباد و همراه با توسعه روزافزون خواهد شد.

وی تصریح کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی البرز و ادارات تابعه به عنوان یک نهاد فرهنگی در خدمت مردم بوده و تلاش دارد با ایجاد فضاهای فرهنگی، مذهبی مطلوب خدمت رسانی بهینه ای به همشهریان داشته باشد.

حجت الاسلام مسعودی اظهار داشت: این نهاد طرح هائی را برای ایجاد فضاهای فرهنگی با تجهیزات و امکانات به روز و شایسته استان آماده و امروز به هیئت دولت ارائه می دهد.

وی افزود: در صورت تصویب طرح های فوق، امکان خدمت رسانی مضاعف به جامعه روحانیون و تشکل های مذهبی و فرهنگی فراهم می شود.

مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی البرز از حضور بی نظیر مردم و استقبال پرشور انها از رئیس جمهور و هیئت همراه تشکر و تقدیر کرد.

