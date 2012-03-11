  1. استانها
  2. البرز
۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۶

مسعودی در گفتگو با مهر:

طرح های فرهنگی متعددی امروز به هیئت دولت ارائه می شود

طرح های فرهنگی متعددی امروز به هیئت دولت ارائه می شود

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی البرز گفت: در راستای دور چهارم سفر هیئت دولت به استان البرز، اداره تبلیغات اسلامی نیز طرح های متعدد فرهنگی خود را به هیئت دولت ارائه می دهد.

حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشکر و تجلیل از رئیس جمهور و هیئت همراه که در روزهای پایانی سال در جهت پیگیری مصوبات سفرهای قبلی به استان البرز سفر کرده اند گفت: سفر هیئت دولت به استان البرز در روزهای پایانی سال، شور و نشاط و امید به مسئولان را بار دیگر در میان اقشار مردم به وجود آورد.

وی گفت: حضور مسئولان در میان مردم و پیگیری مشکلات و معضلات کرج و دیگر شهرستانهای استان، موجب دلگرمی و امیدواری مردم برای داشتن استانی آباد و همراه با توسعه روزافزون خواهد شد.

وی تصریح کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی البرز و ادارات تابعه به عنوان یک نهاد فرهنگی در خدمت مردم بوده و تلاش دارد با ایجاد فضاهای فرهنگی، مذهبی مطلوب خدمت رسانی بهینه ای به همشهریان داشته باشد.

حجت الاسلام مسعودی اظهار داشت: این نهاد طرح هائی را برای ایجاد فضاهای فرهنگی با تجهیزات و امکانات به روز و شایسته استان آماده و امروز به هیئت دولت ارائه می دهد.

وی افزود: در صورت تصویب طرح های فوق، امکان خدمت رسانی مضاعف به جامعه روحانیون و تشکل های مذهبی و فرهنگی فراهم می شود.

مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی البرز از حضور بی نظیر مردم و استقبال پرشور انها از رئیس جمهور و هیئت همراه تشکر و تقدیر کرد.
 

کد مطلب 1557350

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها