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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۷

تملک تمامی معارضین بزرگراه امام علی (ع) تا اردیبهشت ماه

تملک تمامی معارضین بزرگراه امام علی (ع) تا اردیبهشت ماه

شهردار منطقه 7 گفت: در طول احداث مسیر امام علی (ع) در منطقه 7 شهرداری تهران 1700 ملک معارض قرار داشت که تاکنون 1200 ملک تملک و در اختیار شهرداری قرار گرفته و تا پایان اردیبهشت ماه نیز تمامی این املاک به تملک شهرداری در می آید.

به گزارش خبرنگارمهر،غلامرضا میرزایی فلاح در نشست خبری ظهر روز یکشنبه با بیان این که اعتبارات این منطقه در سال 91 بیش از سایر مناطق است گفت: مهمترین پروژه این منطقه تملک و احداث بزرگراه امام علی است.

وی با اشاره به ساماندهی خیابان دماوند گفت: محور دماوند از جمله ورودی‌های شهر تهران است که کار جدی در طول سال‌های گذشته در آن انجام نگرفته است اما با دستور اکید شهردار در مورد ساماندهی آن کار اساسی از ابتدای سال 91 آغاز ‌می‌شود و مسوولیت ساماندهی از میدان امام حسین (ع) تا چهارراه تهرانپارس با هزینه‌ای بالغ بر 12 میلیارد تومان بر عهده شهرداری منطقه 8 است.

میرزایی فلاح در مورد یکی دیگر از پروژه‌های شاخص منطقه 7 شهرداری تهران اظهار داشت: خیابان نظام آباد در محدوده خیابان شهید مدنی به علت انجام عملیات‌های عمرانی موجب افزایش رضایتمندی شهروندان شده است. این قسمت از نقاط محروم شهری حساب ‌می‌شد که با ایجاد مناطق مکث و در راس آنها ایجاد پارک شهید توکلی که تقریبا در مرکز خیابان واقع شده فضای بسیار مطلوب ایجاد شده است.

وی با اشاره به ساماندهی میدان امام حسین (ع) و طرح تعریض آن گفت: در طرح تعریض جدید در میدان امام حسین (ع) طول این میدان تقریبا به دو برابر میزان قبلی خواهد رسید که بخش اعظم ان به پیاده راه اختصاص خواهد یافت که ‌می‌توانند به عنوان یک فضای شهری مناسب برای برگزاری مراسم گوناگون مذهبی‌، فرهنگی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
 

کد مطلب 1557351

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