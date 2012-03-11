  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۵

حجت الاسلام حسینی مقدم:

طرح "آرامش بهاری" در کرمانشاه برگزار می شود

طرح "آرامش بهاری" در کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: طرح "آرامش بهاری" در نوروز 91 در استان کرمانشاه به مدت 14 روز از اول فروردین برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مقدم پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این اداره برنامه های فرهنگی متنوع خوب و ماندگاری را برای جوانان و نوجوانان، در ایام نوروز تدارک دیده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه افزود: مردم ایران معمولا ایام نوروز را از ماندگارترین و خاطره انگیزترین روزهای سال می دانند، لذا مسئولان فرهنگی می توانند با برنامه ریزی های مدون و تخصصی اوقات فراغت بسیاری از نوجوانان و جوانان این استان را پر کنند.

حجت الاسلام حسینی مقدم گفت: رهبر معظم انقلاب تاکیدات بسیاری بر روی بقاع متبرکه دارند و معظم له بارها فرموده اند که بقاع متبرکه باید به قطب های فرهنگی تبدیل شوند.

وی تاکید کرد: طرح "آرامش بهاری" در نوروز 91 در استان کرمانشاه به مدت 14 روز از اول فروردین برگزار می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه افزود: این طرح در 25 امامزاده و زیارتگاه استان کرمانشاه با حضور گسترده جوانان برگزار می شود.

حسینی مقدم گفت: در برخی از زیارتگاه ها و بقاع متبرکه استان کرمانشاه، زائرسرا برای مسافران وجود دارد.

وی در پایان با اشاره به دیگر برنامه های انجام شده توسط این اداره کل در سالجاری، افزود: امسال موفق شده ایم که 10 امامزاده و زیارتگاه در استان کرمانشاه را بازسازی و مرمت کنیم.

کد مطلب 1557354

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها