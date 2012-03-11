طرح "آرامش بهاری" در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مقدم پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این اداره برنامه های فرهنگی متنوع خوب و ماندگاری را برای جوانان و نوجوانان، در ایام نوروز تدارک دیده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه افزود: مردم ایران معمولا ایام نوروز را از ماندگارترین و خاطره انگیزترین روزهای سال می دانند، لذا مسئولان فرهنگی می توانند با برنامه ریزی های مدون و تخصصی اوقات فراغت بسیاری از نوجوانان و جوانان این استان را پر کنند.

حجت الاسلام حسینی مقدم گفت: رهبر معظم انقلاب تاکیدات بسیاری بر روی بقاع متبرکه دارند و معظم له بارها فرموده اند که بقاع متبرکه باید به قطب های فرهنگی تبدیل شوند.

وی تاکید کرد: طرح "آرامش بهاری" در نوروز 91 در استان کرمانشاه به مدت 14 روز از اول فروردین برگزار می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه افزود: این طرح در 25 امامزاده و زیارتگاه استان کرمانشاه با حضور گسترده جوانان برگزار می شود.

حسینی مقدم گفت: در برخی از زیارتگاه ها و بقاع متبرکه استان کرمانشاه، زائرسرا برای مسافران وجود دارد.

وی در پایان با اشاره به دیگر برنامه های انجام شده توسط این اداره کل در سالجاری، افزود: امسال موفق شده ایم که 10 امامزاده و زیارتگاه در استان کرمانشاه را بازسازی و مرمت کنیم.