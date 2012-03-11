مزدآبادی در تبریز "تلسکوپ" را کلید زد

به گزارش خبرنگار مهر، تلسکوپ نوشته احسان عبدی پور است و در زمان 90 دقیقه توسط حوزه هنری آذربایجان شرقی تولید می شود.

این فیلم بلند ویدئویی با هدف پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی و تقویت و تحکیم کانون خانواده تولید می شود.

تلسکوپ روایتگر مردی است که در مسیر خرید یک دستگاه تلسکوپ برای دخترش قرار می گیرد و مسیر جدیدی برای او تعریف می شود.

رامین راستاد، افشین سنگ چاپ، ابراهیم آبادی، حشمت آرمیده، رضا گل­آور، سجاد راثی، شهرام خزرائی، مختار سائقی و رضا ناجی از جمله بازیگران این فیلم هستند.

نیمی از لوکیشنهای فیلم در تبریز و نیم دیگر آن در تهران قرار دارد و پیش بینی می شود تصویربرداری این فیلم در ایام نوروز 91 نیز ادامه داشته باشد.

هومن سلماسی تصویربرداری و مجتبی برهانی زاده صدابرداری تلسکوپ را عهده دار هستند و دانیال شعاعی چهره پردازی آن را انجام می دهد.

در مراسم کلیدزنی این فیلم ویدئویی مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی، مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز و تنی چند از مسئولین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری و سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران حضور داشتند.