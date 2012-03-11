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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۱

دومین‌دادگاه پرونده فسادمالی؛

15 میلیارد تومان هزینه کیفهای پر از پول امیرمنصور آریا

15 میلیارد تومان هزینه کیفهای پر از پول امیرمنصور آریا

معاون سرمایه گذاری شرکت امیرمنصور آریا جزئیات پرداخت های میلیاردی برای پیشبرد اهداف این شرکت را فاش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، "ا ش" امروز در جلسه دادگاه به عنوان مطلع گفت: سال 88 مدیر بودجه شرکت امیرمنصور آریا بودم که اواسط این سال به عنوان معاون سرمایه گذاری شرکت منصوب شده و اواخر سال 89 به مدیر بازرگانی شرکت تغییر شغل دادم.

من یک کارمند بیش نبودم و فاکتورها را بدون اینکه در آن قدرت تأثیرگذاری داشته باشم، گرفته و به اهواز می فرستادم. از سوری و غیر قانونی بودن آن نیز اطلاع نداشتم.

وی افزود: اغلب پول های گرفته شده به اهواز فرستاده می شد و صرف بدهی های گروه ملی می شد، 130 میلیارد تومان نیز توسط صرافی به خارج از کشور، فرستاده شد.

وی ادامه داد: 15 میلیارد تومان هزینه کیفهای پر از پولی بود که امیرمنصور آریا برای پیشبرد اهدافش رشوه می داد. همچنین 12 میلیارد تومان به آقای پ ، 20 میلیارد تومان به آقای د مشاور مه آفرید خسروی داده شد.

این متهم ادامه داد: 1.2 میلیارد تومان نیز به یکی از وزارتخانه ها بابت ترخیص ریل قطار که از چین وارد شده بود، داده شد. 4 میلیارد تومان نیز به "خ.ا "داده شد. 2 میلیارد و 400 میلیون تومان نیز به مدیران شرکت به صورت وام پرداخت شد. همچنین 2 میلیارد تومان بابت خرید خودروهای لوکس برای مدیران شرکت هزینه شد. 150 میلیارد تومان نیز به عنوان عیدی به 6 بانک پرداخت شد.

وی تأکید کرد: سرعت گردش پول نشان می داد که این افراد جنسی را خریداری نمی کنند و علاوه بر مبالغی که به آن اشاره کردم مبلغ های میلیاردی دیگری نیز به افراد و شرکت های مختلف دیگر پرداخت شد.

کد مطلب 1557357

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