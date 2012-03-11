15 میلیارد تومان هزینه کیفهای پر از پول امیرمنصور آریا

به گزارش خبرنگار مهر، "ا ش" امروز در جلسه دادگاه به عنوان مطلع گفت: سال 88 مدیر بودجه شرکت امیرمنصور آریا بودم که اواسط این سال به عنوان معاون سرمایه گذاری شرکت منصوب شده و اواخر سال 89 به مدیر بازرگانی شرکت تغییر شغل دادم.

من یک کارمند بیش نبودم و فاکتورها را بدون اینکه در آن قدرت تأثیرگذاری داشته باشم، گرفته و به اهواز می فرستادم. از سوری و غیر قانونی بودن آن نیز اطلاع نداشتم.

وی افزود: اغلب پول های گرفته شده به اهواز فرستاده می شد و صرف بدهی های گروه ملی می شد، 130 میلیارد تومان نیز توسط صرافی به خارج از کشور، فرستاده شد.

وی ادامه داد: 15 میلیارد تومان هزینه کیفهای پر از پولی بود که امیرمنصور آریا برای پیشبرد اهدافش رشوه می داد. همچنین 12 میلیارد تومان به آقای پ ، 20 میلیارد تومان به آقای د مشاور مه آفرید خسروی داده شد.

این متهم ادامه داد: 1.2 میلیارد تومان نیز به یکی از وزارتخانه ها بابت ترخیص ریل قطار که از چین وارد شده بود، داده شد. 4 میلیارد تومان نیز به "خ.ا "داده شد. 2 میلیارد و 400 میلیون تومان نیز به مدیران شرکت به صورت وام پرداخت شد. همچنین 2 میلیارد تومان بابت خرید خودروهای لوکس برای مدیران شرکت هزینه شد. 150 میلیارد تومان نیز به عنوان عیدی به 6 بانک پرداخت شد.

وی تأکید کرد: سرعت گردش پول نشان می داد که این افراد جنسی را خریداری نمی کنند و علاوه بر مبالغی که به آن اشاره کردم مبلغ های میلیاردی دیگری نیز به افراد و شرکت های مختلف دیگر پرداخت شد.