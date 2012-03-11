تور تهرانگردی ویژه شهروندان شرق پایتخت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: در این تور، شهروندان از جاذبه های تاریخی و اماکن فرهنگی شهر تهران دیدن می کنند.

وی با اشاره به برنامه دیدار با خانواده شهدای ساکن منطقه افزود: همچنین به مناسبت آغاز سال جدید و بر اساس یک سنت دیرینه و پسندیده، از خانواده شهدای سطح منطقه بازدید بعمل می آید و با اهداء شاخه گل به خانواده شهدا ی شرق تهران ، یاد شهیدان گرامی داشته می شود.

شادالوئی عنوان داشت: گردشگری ویژه ایتام، بازدید از از خانواده شهدا، توزیع بسته های فرهنگی، راه اندازی یک غرفه فرهنگی در میادین تره بار، از دیگربرنامه های طرح استقبال از بهار در شهرداری منطقه 8 است.

وی با اشاره به اجرای طرح هبه در شرق تهران افزود: این طرح با مشارکت شهروندان در شرق تهران اجرا می شود.

شادالوئی در ادامه گفت: به منظور رفاه حال مسافران نوروزی، بوستانهای منطقه 8 جهت اسکان آنان نیز آماده سازی می شوند.