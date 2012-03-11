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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

فتح اللهی خبر داد:

شهرداری منطقه 19 برای ایجاد فضای ایمن چهارشنبه سوری آماده می شود

شهرداری منطقه 19 برای ایجاد فضای ایمن چهارشنبه سوری آماده می شود

شهرری – خبرگزاری مهر: شهردار منطقه 19 تهران گفت: شهرداری تمام تمهیدات لازم را برای برپایی فضای ایمن چهارشنبه آخر سال اندیشیده است تا محیطی آسوده برای شهروندان فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباداله فتح اللهی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد بحران منطقه 19 بر احیای مراسم و سنتهای اقوام و طوایف کشور در محلات تأکید کرد و افزود: رسم سنتی چهارشنبه سوری نیز باید به گونه ای شایسته و عاری از هر عنصر مخرب برپا شود.

وی عنوان کرد: ایجاد فضای شادی و ایمن برای شهروندان از وظایف ماست تا ضمن همراهی مردم در این سنت از خطرات و دردسرهای آن جلوگیری کنیم.

این مسئول ادامه داد: با همکاری نیروی انتظامی و رعایت مسائل ایمنی، مردم را در برگزاری مراسم چهارشنبه سوری بی خطر همراهی خواهیم کرد.

وی یادآور شد: در همین راستا شهرداران نواحی با همکاری پیمانکاران اقدام به جمع آوری نخاله های خشک قابل اشتعال در محلات کرده اند.

بروشور و بنرهای هشداردهنده در منطقه نصب شد

فتح اللهی افزود: تهیه و توزیع بروشورهای اطلاع رسانی، نصب بنرهای هشدار دهنده، جمع آوری شاخه ها، ضایعات، زباله ها و لاستیکهای رها شده، اهدا خاموش کننده به رانندگان تاکسی، ارائه آموزشهای لازم به دانش آموزان، روانسازی ترافیک و ساماندهی پایانه های سروری و شاهد از جمله اقدامات انجام شده در این خصوص است.

شناسایی افراد شرور، جلوگیری از فروش مواد محترقه با هماهنگی نیروی انتظامی، شناسایی نقاط حادثه خیز و استقرار اورژانس در این مکانها، اتمام هرس درختان، آبیاری کامل فضای سبز، جمع آوری خودروهای فرسوده و پاکسازی محلات بعد از مراسم از دیگر راهکارهای مطرح شده در این نشست بود.

کد مطلب 1557366

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