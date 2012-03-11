رونمایی از محصولات جدید پزشکی نشانگر توانمندی علمی و فنی ایران است

علی اکبر شعبانی فرد ظهر یکشنبه در مراسم رونمایی از پنج محصول پزشکی جدید در شرکت آواپزشکی آشتیان افزود: افزایش اعتماد به نفس و خودباوری بین جوانان این مرزو بوم ،خودکفایی در تولید این سرسوزنها و وسایل یکبار مصرف پزشکی را به همراه داشته است.

وی گفت: هزینه 30هکتار زمین به منظور توسعه شرکت آوا پزشک تامین شده تا زمینه برای توسعه بیشتر این واحد صنعتی موفق فراهم شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز در این مراسم گفت: برای رونمایی از این محصولات که موجب غرور ملی و کاهش هزینه های درمان برای بیماران است، صورت گرفته است.

مجید رمضانی افزود: این طرح باعث کاهش دردهاو آلام بیماران، فراهم آوردن زمبنه صادرات محصولات پزشکی و جلوگیری از خروج ارز است.

وی همچنین تامین اعتبار برای احداث بیمارستان ولی عصر را از جمله درخواستهای پزشکی مردم استان مرکزی عنوان کرد و افزود: در صورت تخصیص اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه زمینه خدمات رسانی به استانهای همجوار نیز فراهم می شود.