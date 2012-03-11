پیشنهادات تمام ادارات استان البرز در مصوبات امور بانوان لحاظ شده است

عاطفه رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیشنهادات تمام ادارات استان در مصوبات امور بانوان لحاظ شده است.



وی با اشاره به اینکه در سفرهای قبلی هیئت دولت به استان البرز دفتر امور بانوان استانداری هنوز شکل نگرفته بود، اضافه کرد: اعطای تهسیلات به زنان سرپرست خانواده، وام کمک به تسهیلات خانگی، ایجاد بازارچه فروش و عرضه محصولات خود اشتغالی زنان اجرایی شده است.



مشاور استاندار و مدیر کل امور بانوان استاندار البرز گفت: در امورات زنان سه مصوبه تا کنون تصویب شده است که دو مصوبه آن کاملاً اجرایی شده است.



رنجبر افزود: در دور چهارم سفر هیئت دولت به استان البرز مسائل مربط به امور زنان و خانواده پیگیری خواهد شد.



وی ادامه داد: برای ارائه مصوبه در سفر چهارم هیئت دولت به استان البرز از تمام ادارت استان نیز کمک و پیشنهاد گرفته شد که در زمینه عمران، اقتصادی و فرهنگ مربوط به زنان پیشنهاداتی داشتند.



مشاور استاندار و مدیر کل امور بانوان استاندار البرز اظهار داشت: در پایان این پیشنهادات جمع بندی در خصوص مصوبات داشتیم و جمع مصوبات را مسئول پیگیری سفر ارائه خواهیم داد.



رنجبر افزود: رئیس جمهوری در رابطه با حمایت از زنان سرپرست خانواده و اشتغال آنها نگاه ویژه خاصی را تا کنون داشته اند و امیدواریم در سفر چهارم هیئت دولت به استان البرز مصوبات خوبی را در امور زنان داشته باشیم.