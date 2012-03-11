تاکسی های شیراز کد دار شوند

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا پاک فطرت بعد از ظهر یکشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز افزود: مشکلات موجود در خط ویژه را منکر نیستیم اما باید توجه داشت که باید با استفاده از برنامه های درست و دقیق حرکت کنیم.

وی در خصوص حفاریهای سطح شهر شیراز در ایام تعطیلات نوروز نیز یادآور شد: با تعطیلی فعالیتهای عمرانی شیراز مخالف هستم زیرا باید فعالیت پروژه های بزرگ بدون تعطیلی انجام شود.

شهردار شیراز تصریح کرد: تا ایام نوروز کل فعالیتهای حفاری در محدوده خیابان زند تمام شده و این خیابان به حالت عادی باز خواهد گشت و همچنین پروژه "پل معالی آباد" نیز عقب نشینی خواهد کرد تا مشکلات ترافیکی این منطقه نیز برطرف شود.

پاک فطرت در ادامه سخنان خود با بیان اینکه برای رفع مشکلات ترافیکی ایام نوروز پلیس راهور باید همکاری بیشتری را با شهرداری شیراز داشته باشد، تاکید کرد: تعامل شهرداری و پلیس باعث برطرف شدن مشکلات ترافیکی شهر خواهد شد به خصوص در ایام نوروز که شاهد حضور مسافران نوروزی در این شهر خواهیم بود.