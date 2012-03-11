کاله حریف سایپا در دیدار نهایی شد/ سنت فینال شکست

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از مرحله پلیآف (نیمه نهایی) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز یکشنبه در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل برگزار شد که طی آن تیم کاله در سومین دیدار برابر پیکان صاحب برتری شد و به مرحله نهایی این رقابتها صعود کرد.
دیدار امروز تیمهای کاله و پیکان با برتری 3 بریک میزبان آملی به پایان رسید. دیدارهای اول و دوم این دو تیم به ترتیب در آمل و تهران با برتری 3 بر 2 پیکان و 3 بر یک کاله به پایان رسیده بود. نتیجه کامل دیدار سوم تیمهای کاله و پیکان در این مرحله از مسابقات به این شرح است:
* کاله آمل 3 - پیکان تهران یک
(22 - 25)، (25 - 23)، (25 - 19) و (25 - 23)
مرحله پلیآف (نیمه نهایی) رقابتهای والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور به صورت 2 از 3 برگزار میشود. براین اساس تیم کاله با کسب دو پیروزی در مجموع دیدارهای برگزار شده مقابل پیکان مجوز حضور در مرحله نهایی رقابتهای والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور را به دست آورد تا امسال فینال سنتی و رقابت همیشگی دو تیم پیکان و سایپا برای قهرمانی در لیگ والیبال تکرار نشود.
سایپا دیگر تیمی است که هفته گذشته با از پیش رو برداشتن شهرداری ارومیه راهی دیدار نهایی لیگ برتر والیبال شد. این تیم طی ادوار گذشته مسابقات باشگاهی و از زمانیکه قهرمان مسابقات با برگزاری دیدار فینال مشخص میشود، حریف پیکان در این مرحله بوده اما امسال فینالیست نشدن پیکان باعث لغو برگزاری فینال سنتی شد.
این برای نخستینبار است که کاله آمل راهی دیدار نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور میشود. البته مدت زمان زیادی از تشکیل تیم نمیگذرد. کاله سه سال پیش با قهرمانی در لیگ دسته اول وارد لیگ برتر شد و طی دو دوره گذشته این رقابتها هم با کسب عنوان سومی به کار خود پایان داده است.
مرحله نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر از روز چهارشنبه با رقابت دو تیم کاله و سایپا آغاز میشود. همزمان تیمهای پیکان و شهرداری ارومیه برای کسب عنوان سومی به مصاف هم میروند. این مرحله از مسابقات به صورت 2 از 3 برگزار میشود.
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