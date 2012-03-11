کاله حریف سایپا در دیدار نهایی شد/ سنت فینال شکست

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از مرحله پلی‎آف (نیمه نهایی) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز یکشنبه در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل برگزار شد که طی آن تیم کاله در سومین دیدار برابر پیکان صاحب برتری شد و به مرحله نهایی این رقابت‌ها صعود کرد.

دیدار امروز تیم‌های کاله و پیکان با برتری 3 بریک میزبان آملی به پایان رسید. دیدارهای اول و دوم این دو تیم به ترتیب در آمل و تهران با برتری 3 بر 2 پیکان و 3 بر یک کاله به پایان رسیده بود. نتیجه کامل دیدار سوم تیم‌های کاله و پیکان در این مرحله از مسابقات به این شرح است:

* کاله آمل 3 - پیکان تهران یک

(22 - 25)، (25 - 23)، (25 - 19) و (25 - 23)

مرحله پلی‎آف (نیمه نهایی) رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به صورت 2 از 3 برگزار می‌شود. براین اساس تیم کاله با کسب دو پیروزی در مجموع دیدارهای برگزار شده مقابل پیکان مجوز حضور در مرحله نهایی رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور را به دست آورد تا امسال فینال سنتی و رقابت همیشگی دو تیم پیکان و سایپا برای قهرمانی در لیگ والیبال تکرار نشود.

سایپا دیگر تیمی است که هفته گذشته با از پیش رو برداشتن شهرداری ارومیه راهی دیدار نهایی لیگ برتر والیبال شد. این تیم طی ادوار گذشته مسابقات باشگاهی و از زمانیکه قهرمان مسابقات با برگزاری دیدار فینال مشخص می‎شود، حریف پیکان در این مرحله بوده اما امسال فینالیست نشدن پیکان باعث لغو برگزاری فینال سنتی شد.

این برای نخستین‎بار است که کاله آمل راهی دیدار نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور می‎شود. البته مدت زمان زیادی از تشکیل تیم نمی‎گذرد. کاله سه سال پیش با قهرمانی در لیگ دسته اول وارد لیگ برتر شد و طی دو دوره گذشته این رقابت‎ها هم با کسب عنوان سومی به کار خود پایان داده است.

مرحله نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر از روز چهارشنبه با رقابت دو تیم کاله و سایپا آغاز می‎شود. همزمان تیم‎های پیکان و شهرداری ارومیه برای کسب عنوان سومی به مصاف هم می‎روند. این مرحله از مسابقات به صورت 2 از 3 برگزار می‎شود.