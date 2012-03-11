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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۹

جهانبخش:

ثبت خاطرات شهدا ضروری است

ثبت خاطرات شهدا ضروری است

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر گفت: ثبت خاطرات شهدا یک ضرورت است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش ظهر یکشنبه در نشست با مسئولان بنیاد شهید و خانواده‌ها و خادمان شهدا به مناسبت سالروز تشکیل بنیاد شهید اظهار داشت: وظیفه همه ماست که قدردان خانواده شهدا باشیم و بهترین خدمات به شهدا تکریم خانواده آنهاست.

وی اضافه کرد: شهدا خالصانه جان خود را در راه اسلام و وطن فدا کردند و ما نیز باید به باید با انجام خدمات صادقانه و خالصانه در راه رضای خدا گام برداریم تا خدمات ما جاودانه شود.

استاندار بوشهر به ریاست جمهوری جاودانه شهید رجایی اشاره کرد و افزود: زمان 24 روزه ریاست جمهوری ایشان به علت اخلاص و صداقت وی در کارها جاودانه شد.

وی به ارزش و مقام خانواده‌های شهدا اشاره کرد و گفت: در مقابل آنچه خانواده شهدا به انقلاب اسلامی دادند اگر در تمام عمر خود پابوسی آنان کنیم کم است.

جهانبخش با اشاره به ضرورت ثبت و ضبط خاطرات شهدا از زبان پدر، مادر، همسر و فرزندان و همرزمان شهدا افزود: بهبود وضعیت اشتغال، درمان و مسکن خانواده شهدا بسیار مهم است.

وی مهم‌ترین وظیفه خانواده شهدا را حراست از نظام، انقلاب و آرمان‌های امام(ره)، شهدا و پشتیبانی از ولایت فقیه معرفی کرد و اظهار داشت: فرزندان شهدا و جانبازان نیز باید در کسب مدارج علمی تلاش کنند.

استاندار بوشهر اضافه کرد: بنیاد شهید مولود انقلاب و یادگار همیشه جاوید امام راحل است و همواره شاهد خدمات ارزنده بنیاد شهید به خانواده شهدا هستیم.

کد مطلب 1557372

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