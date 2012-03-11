به گزارش خبرنگار مهر، مدتهاست که طرح ساماندهی کیوسکهای مطبوعاتی از سوی مدیریت شهری دنبال می شود اما هر بار با مقاومت کیوسکداران مواجه می شود و چند ماهی این پرونده به تاخیر می افتد تا دوباره یکی از مسئولان شهری خبر از به جریان افتادن این پرونده بدهد.

نخستین بار اواخر سال 86 طرح ساماندهی کیوسک های مطبوعاتی از سوی شرکت ساماندهی مشاغل مطرح شد. مشکل اصلی اشغال پیاده روها و نبود مکان کافی برای قرار دادن نشریات بود. همچنین برای امنیت بیشتر و جلوگیری از هر گونه تخلف کیوسک های جدید به گونه ای طراحی شد که پلیس بتواند به راحتی درون آنها را مشاهده کند.

کیوسک های جدید اما یکسال بعد به شهر آمدند آن هم تنها یک روز میهمان پایتخت بودند. کیوسک دارن ازهمه جا بی خبر وقتی با پیکره جدید کیوسک های مطبوعاتی در خیابان انقلاب روبرو شدند آن را به آتش کشیدند و مقابله ساختمان شهرداری تحصن کردند. آن سال قرار بود 200 کیوسک جدید به جای کیوسک های قدیمی در شهر نصب شود اما سال تمام شد و خبری از تغییرات نشد.

اما طرح ساماندهی کیوسکها تابستان سال گذشته با طراحی سه مدل جدی کیوسک دوباره کلید خورد. کمال علیپور، مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر معتقد بود:این کیوسکها به گونه‌ای طراحی شده که تنها امکان عرضه مطبوعات و محصولات فرهنگی در آن باشد و کیوسک روزنامه‌فروشی به هویت اصلی خود برگردد.

قرار بود 10کیوسک‌های جدید، به طور پایلوت در نقاط مختلف شهر تهران نصب شود تا تمامی کیوسک‌داران آن را مشاهده کرده و به تدریج تمامی یکهزار و 200 کیوسک شهر تهران ساماندهی شود اما این اتفاق باز هم نیفتاد.

ولی این سه کیوسک که در پارک شهر نصب شده بود تنها با حضور معاون شهردار رونمایی شد و هنوز هم خبری از این مدل های جدید در شهر نیست.

رئیس شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران درباره جزئیات این کیوسک ها می گوید: این کیوسکها مجهز به ال سی دی جهت تبلیغات هستند. او با اشاره به ممنوعیت فروش سیگار کیوسکهای روزنامه فروشی ادامه می دهد: اتحادیه کیوسک داران مطبوعاتی نگران کاهش در آمدهای ناشی از فروش سیگار بودند که با رایزنیهایی که انجام شد کیوسکهای جدید به ال سی دی برای تبلیغات مجهز شدند. همچنین امکان نصب تبلیغات در پشت بام این کیوسکها نیز وجود دارد.

حسین فکری، عضو هیات مدیره اتحادیه روزنامه فروشان در گفتگو با خبرنگارمهر درباره دلایل مخالفت های هم صنفی هایش نسبت به تغییر شکل کیوسک ها می گوید: برای این تغییر هیچ نظری از ما خواسته نمی شود در صورتی که مدیریت شهری باید بیشترین تعامل را با ما داشته باشد.

وی ادامه می دهد: به تازگی به ما گفته شده است کیوسکهای جدید را در ساختمان جدید گذاشته اند و ما می توانیم با مراجعه به آنجا آن را مشاهده کرده و نظر خودمان را بدهیم. اما این نگاه یک طرفه و دستوری جواب نمی دهد همانطور که تاکنون جواب نداده و شکست خورده است.

فکری اضافه می کند: شهرداری باید صادقانه با ما مطرح کند که چه سیاستی را از این ساماندهی دنبال می کند. ما نیز باید از پشت پرده این تغییر آگاه باشیم.

او با بیان این که درکیوسک های جدید دیوار بلندی برای تبلیغات پیش بینی شده است می گوید: باید نحوه پرداختهای این تبلیغات مشخص شود و شاید با درآمدهای حاصل از تبلیغات بتوان از فروش مواد دخانی صرف نظر کرد. اما در حال حاضر که 80 درصد درآمدهای ما حاصل از فروش دخانیات است نمی توان آن را ممنوع کرد.

فکری ادامه می دهد: فروش نشریات درآمدی ندارد ما حتی نمی توانیم کرایه های این دکه ها را بدهیم.

اما معاون خدمات شهری شهرداری تهران بر خلاف سخنان فکری می گوید: در طراحی کیوسک های جدید با اتحادیه تعامل داشته ایم و قرار است با نظر آنها ایرادات اصلاح شود.

او تاکید می کند: مدیریت شهری این بار در ساماندهی کیوسکها مصمم است و در صورتی که کیوسک داران تخلف های خود ادامه دهند پرونده قضایی تشکیل می دهد و کیوسک های متخلف را جمع آوری می کند.

حسین کلخورانی می گوید: تنها روزنامه فروش هایی می توانند کیوسک جدید بگیرند که تخلف نکرده باشند و متخلفان شامل حال طرح ساماندهی نمی شوند.

به هرحال سالهاست قرار است پیاده روهای پایتخت شاهد کیوسک های زیبا باشد و نشریات تا نیمه پیاده رو روی زمین چیده نشوند. اما عدم تعامل میان اتحادیه و معاون خدمات شهری سبب شده این طرح سالها بلاتکلیف باقی بماند.



