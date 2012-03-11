مس تیم عجیب و خطرناکی است/ اشتباه کردن در آسیا راه بازگشت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی دنیزلی در نشست خبری پیش از دیدار با مس کرمان که بعدازظهر امروز در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی فردا مسابقه ای است که حتما باید آن را ببریم. حال و هوای تیم هم مناسب است گرچه بازیکنان محروم و مصدومی برای این دیدار داریم ولی اینها مشکلی ایجاد نمی کند زیرا همه تیم ها با چنین مسائلی روبرو هستند.

وی از غیبت زارع و بادامکی به دلیل محرومیت و مهدوی کیا، هاشمیان و ممدوتال به دلیل مصدومیت در این بازی خبر داد و افزود: قبل از بازی با الهلال تمرینات خوب و اردوی مناسبی را برگزار کردیم و توانستیم در آن فرصت برنامه های خود را به صورت علمی و تئوری اجرایی کنیم. بازی های تیم مس را هم دیده ام و از تغییر و تحولات در این تیم آگاهی دارم.

دنیزلی با اشاره به شناختنش از توانمندی های ابراهیم قاسمپور که مربی ارزشمندی است، تصریح کرد: مس در این فصل در مواقعی نتایج عجیبی گرفته باید حواسمان به آنها باشد زیرا در غیر این صورت می توانند برای ما خطرناک باشند.

وی در مورد برنامه اش در 8 دیدار پایانی تیمش در مسابقات لیگ برتر خاطرنشان کرد: این 8 هفته و 13 بازی آن برای من خیلی حائز اهمیت است گرچه تمرکزمان روی مسابقات آسیایی است اما نباید از لیگ غافل شویم. ما باید در هر دو تورنمنت نتایج خوبی کسب کنیم و برای 8 هفته برنامه فشرده ای خواهیم داشت.

سرمربی پرسپولیس در مورد اینکه می گویند تیمش مقابل الهلال محتاط بازی کرده است، گفت: در آن بازی ها باید با دقت عمل بیشتری بازی کنیم. لیگ جایی برای جبران اشتباهات دارد اما در آسیا نمی توان اشتباهات را جبران کرد. ما مسابقاتمان را با دیدار بسیار خوبی شروع کردیم و استراتژیمان صعود از این گروه است که برای رسیدن به این هدف امتیازات لازم را جمع خواهیم کرد.

وی در مورد انتقادش از کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد کاهش ندادن محرومیت شیث رضایی خاطرنشان کرد: من انتقادی از کمیته انضباطی نکرده ام اما قطعا اگر محرومیت شیث کاهش یابد خوشحال می شوم. این تصمیم را فقط کمیته انضباطی می تواند بگیرد. در حال حاضر از اضافه شدن نصرتی خوشحالم و در صورت پایان محرومیت شیث خوشحالیم دوچندان می شود.

دنیزلی خاطرنشان کرد: بازیکنان تیم ما از لحاظ بدنی و ذهنی آماده هستند و مقابل حریفان می ایستند گرچه سفر طولانی و خسته کننده ای داشتیم و یک شب به خاطر پرواز برگشت نخوابیدیم اما برنامه ها را یک روز تغییر دادیم تا تیم به شرایط عادی برگردد این موضوعی نیست که باعث عذری برای خوب بازی نکردن پرسپولیس شود.

سرمربی پرسپولیس در پایان در مورد مسائل مطرح شده در خصوص اختلافش با علی کریمی گفت: مسئله خاصی نبود و نیاز به باز کردن آن نیست. علی جزو 24 پسر من است که با ارزش ترین آنها نیز هست او لیدر و کاپیتان تیم ماست قطعا اینچنین مشکلات ریزی در تیم دیده می شود اما این مشکلات را در راستای رسیدن به اهداف تیم پشت سر می گذاریم.