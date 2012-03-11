پلیس در ایران روز به روز ارزش و مقام بیشتری پیدا می کند

به گزارش خبرنگارمهر، فیروز احمدی ظهر یکشنبه در جلسه تجلیل از فرماندهان نیروی انتظامی افزود: زحمات و خدمات نیروی انتظامی با مادیات قابل تشویق نیست لذا نیروی انتظامی خدمت بی منت را در حوزه های مختلف اطلاعات، امنیت، نظم و تحکیم خانواده، پیشگیری و مشاوره و مبارزه با مواد مخدر، اراذل و اوباش و حضور عالمنه در فضای سایبری دارد.

وی اظهار داشت: پلیس ایران پاک ترین و سالم ترین پلیس جهان است لذا مقام پلیس بسیار اهمیت دارد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان، حضور نیروی انتظامی را در امر خطیر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بسیار مهم یاد کرد و افزود: نیروی انتظامی بستر امنیت و آرامش را در 12 اسفند ایجاد کرد.

احمدی تاکید کرد: نیروی انتظامی در انتخابات مدیریت خوبی بر انتخابات داشت و با حضور پر رنگ خود در صحنه انتخابات آرامش و امنیت انتخابات را تضمین کرد.

وی در ادامه گفت: در شهرستانها هم این فضای امن ایجاد شد و هیچگونه بد اخلاقی و تندخویی از پرسنل نیروی انتظامی دیده نشد.

احمدی یادآور شد: حضور 4 هزار نفر از پرسنل نیروی انتظامی در پای صندوقهای رای در برگزاری درست انتخابات بی نظیر بود و انتخابات سالم و بی خطری برگزار شد.

وی، حضور و مشارکت گسترده مردم در صحنه انتخابات را مرهون منویات رهبری یاد کرد و افزود: استان زنجان با مشارکت 72,5 درصد و در معدل شهرستانی با مشارکت 80,5 درصد درخشان تر از شش دوره انتخابات بوده است.

احمدی افزود: این انتخابات ناامیدی دشمن و شادی مردم و لایت رهبری را به دنبال داشت.